Dobrovodský ocenil vecnosť príspevkov v diskusii o liekovej politike

Bratislava 23. mája (TASR) - Štvrtkový (22. 5.) okrúhly stôl k liekovej politike nepripomenul a nezopakoval len už známe slabé miesta liekovej politiky. Diskusia vytvorila pôdu pre vzájomné pochopenie a nachádzanie prienikov v záujmoch všetkých aktérov, ktorí do procesu schvaľovania úhrady lieku na výnimku vstupujú. Pre TASR to uviedol verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, ktorý diskusiu inicioval. Ocenil otvorenosť a vecnosť jednotlivých príspevkov.



„Viacerí účastníci okrúhleho stola vyjadrili záujem nadviazať na diskusiu za okrúhlym stolom v menších pracovných formátoch. Ja sám som na záver stretnutia deklaroval zámer iniciovať bilaterálne rokovania s kľúčovými rezortmi - Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom financií SR. Mojím prvoradým cieľom je oboznámiť tieto inštitúcie s kľúčovými odkazmi diskusie, ako aj s mojím vnímaním aktuálneho stavu,“ ozrejmil Dobrovodský. Verí, že nadväzujúce stretnutia prispejú k efektívnejšiemu nastaveniu liekovej politiky v prospech všetkých občanov.



VOP dodal, že iniciatíva sa stretla s okamžitou pozitívnou reakciou. „Bezprostredne po skončení okrúhleho stola ma totiž kontaktoval minister zdravotníctva, čo považujem za sľubný signál pre ďalšiu konštruktívnu spoluprácu a hľadanie optimálnych riešení,“ doplnil.



Dobrovodský na štvrtok zvolal okrúhly stôl v súvislosti s podmienkami pri schvaľovaní liekov na výnimku. Aktuálna právna úprava je podľa neho ľudskoprávne a ústavnoprávne neudržateľná. Upozornil, že pacientom nie je zaručený rovnaký prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Dobrovodský v tejto súvislosti zároveň podal podnet na Ústavný súd SR.





GP hodnotí štvrtkové stretnutie odborníkov k liekovej politike pozitívne





Generálna prokuratúra (GP) SR hodnotí štvrtkový (22. 5.) okrúhly stôl k liekovej politike vzhľadom na tému a široký rozsah prítomných subjektov pozitívne. Pre TASR to uviedla hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová. Stretnutie inicioval verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský pre výhrady k aktuálnym podmienkam pri schvaľovaní liekov na výnimku.



„Generálna prokuratúra SR vníma výhrady verejného ochrancu práv k aktuálnej právnej úprave predovšetkým vo svetle dôvodov nezákonnosti konštatovaných v protestoch prokurátora a následných správnych žalobách Generálnej prokuratúry SR proti opatreniam zdravotných poisťovní o zamietnutí návrhu na zdravotnú starostlivosť, ktorými neudelili súhlas s úhradou registrovaného lieku nezaradeného v zozname kategorizovaných liekov (Voxzogo),“ ozrejmila Drobová.