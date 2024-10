Dobrovodský: Osoby zadržané na polícií čelili nedostatkom

Bratislava 30. október (TASR) - Osoby zadržané na policajných oddeleniach čelili problémom ako dlhodobé umiestnenie v určených priestoroch, nedostatok vychádzok, vysoké teploty, odoberanie zdravotníckych pomôcok a ďalším. Vyplýva to zo súhrnnej správy zo systematických návštev ciel policajného zaistenia (CPZ) a určených priestorov za roky 2023 a 2024, ktorú na stredajšej tlačovej konferencii predstavil verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský. Spolu podľa jeho slov uskutočnili 22 neohlásených kontrolných návštev policajných oddelení.



"Človeku, ktorý skončí v CPZ alebo v určenom priestore, nemusí byť ani len vznesené obvinenie, o obžalobe nehovoriac," uviedol Dobrovodský. V súvislosti s určeným priestorom upozornil, že podľa zákona tam možno dať človeka len na nevyhnutný čas. "My sme našli prípady, keď tam bol človek 13 hodín. Priemer časov držania nám vychádzal štyri až šesť hodín," doplnil s tým, že určený priestor je malý neútulný priestor na obvodnom oddelení Policajného zboru a zväčša sa tam nachádza iba drevená lavica.



Poukázal aj na nedostatok vychádzok na čerstvom vzduchu s tým, že človek obmedzený na osobnej slobode musí mať aspoň hodinu vychádzky. Problémom na niektorých policajných oddeleniach boli podľa Dobrovodského aj vysoké teploty. Ako podotkol, na jednom z nich namerali 30,9 stupňa Celzia. Upozornil tiež na odoberanie poučení a ostatných dokumentov či zdravotníckych pomôcok vrátane dioptrických okuliarov. "Môže to viesť k dezorientácii či pocitom úzkosti. Osoba bez okuliarov tiež nemusí byť schopná prečítať si poučenia o právach a povinnostiach," objasnil.



Súhrnná správa zahŕňa ďalšie nedostatky, ako pripútavanie k pevným predmetom z kapacitných dôvodov, spôsob vykonávania dôkladných osobných prehliadok či chýbajúce oddelenie toalety a monitorovania bez rastrovania. Je dostupná na webe VOP. Obsahuje aj systémové odporúčania na zlepšenie podmienok v celách CPZ a určených priestoroch. Adresované boli Prezídiu Policajného zboru a Ministerstvu vnútra SR, s ktorými VOP o správe priebežne komunikoval.