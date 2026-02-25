< sekcia Slovensko
Dobrovodský: Policajti v Slovenskej Ľupči porušili práva poškodeného
Ako VOP pripomenul, poškodený nebol agresívny. Samotný útok a použitie donucovacích prostriedkov nebolo vyvolané jeho agresívnym či nebezpečným správaním.
Autor TASR
Banská Bystrica/Slovenská Ľupča 25. februára (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský ukončil preverovanie postupu príslušníkov Policajného zboru (PZ) v medializovanom prípade v Slovenskej Ľupči. Konštatoval, že preukázaným použitím donucovacích prostriedkov voči poškodenému došlo k porušeniu jeho základného práva na ochranu pred zlým zaobchádzaním a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré zakotvujú zákaz mučenia a krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. TASR o tom v stredu informoval hovorca VOP Branislav Gigac.
„Rovnako došlo k porušeniu niekoľkých povinností policajta, ako zaznamenať zákrok na telovú kameru, spísať pravdivý úradný záznam a hlásenie o použití donucovacích prostriedkov, byť označený identifikačným číslom, riadne ustrojený v služobnej rovnošate a vystupovať slušne a profesionálne,“ doplnil Dobrovodský.
Ako VOP pripomenul, poškodený nebol agresívny. Samotný útok a použitie donucovacích prostriedkov nebolo vyvolané jeho agresívnym či nebezpečným správaním. Útok mu však mohol spôsobiť vážne zranenia a psychickú ujmu, pričom hliadka sa o zdravotný stav poškodeného po útoku nezaujímala.
„V rámci preverovania som zistil, že poškodený počas úderov prakticky nekládol žiadny odpor, iba si rukami chránil hlavu. Z videa nevyplýva, že by svojim správaním dal policajtovi dôvod na použitie fyzickej sily. Úrad inšpekčnej služby konštatoval, že policajt poškodeného napádal po dobu približne 22 sekúnd,“ zdôraznil Dobrovodský.
Krajskému riaditeľstvu (KR) PZ v Banskej Bystrici VOP navrhol v rámci nápravy a predchádzania vzniku obdobných situácií, aby v čo najkratšom možnom čase poučil príslušníkov služobne zaradených na KR PZ v Banskej Bystrici o vnútroštátnych a medzinárodných pravidlách a zásadách používania donucovacích prostriedkov. Rovnako, aby v čo najkratšom možnom čase poučil príslušníkov o potrebe dôsledného zaznamenávania všetkých donucovacích prostriedkov, ktoré počas služobného zákroku využijú.
VOP zároveň požiadal, aby mu riaditeľ KR PZ v Banskej Bystrici počas celého roka 2026 v štvrťročných intervaloch zasielal všetky úradné záznamy o použitých donucovacích prostriedkoch vrátane ich vyhodnotenia nadriadeným vždy za predchádzajúce obdobie.
„Rovnako došlo k porušeniu niekoľkých povinností policajta, ako zaznamenať zákrok na telovú kameru, spísať pravdivý úradný záznam a hlásenie o použití donucovacích prostriedkov, byť označený identifikačným číslom, riadne ustrojený v služobnej rovnošate a vystupovať slušne a profesionálne,“ doplnil Dobrovodský.
Ako VOP pripomenul, poškodený nebol agresívny. Samotný útok a použitie donucovacích prostriedkov nebolo vyvolané jeho agresívnym či nebezpečným správaním. Útok mu však mohol spôsobiť vážne zranenia a psychickú ujmu, pričom hliadka sa o zdravotný stav poškodeného po útoku nezaujímala.
„V rámci preverovania som zistil, že poškodený počas úderov prakticky nekládol žiadny odpor, iba si rukami chránil hlavu. Z videa nevyplýva, že by svojim správaním dal policajtovi dôvod na použitie fyzickej sily. Úrad inšpekčnej služby konštatoval, že policajt poškodeného napádal po dobu približne 22 sekúnd,“ zdôraznil Dobrovodský.
Krajskému riaditeľstvu (KR) PZ v Banskej Bystrici VOP navrhol v rámci nápravy a predchádzania vzniku obdobných situácií, aby v čo najkratšom možnom čase poučil príslušníkov služobne zaradených na KR PZ v Banskej Bystrici o vnútroštátnych a medzinárodných pravidlách a zásadách používania donucovacích prostriedkov. Rovnako, aby v čo najkratšom možnom čase poučil príslušníkov o potrebe dôsledného zaznamenávania všetkých donucovacích prostriedkov, ktoré počas služobného zákroku využijú.
VOP zároveň požiadal, aby mu riaditeľ KR PZ v Banskej Bystrici počas celého roka 2026 v štvrťročných intervaloch zasielal všetky úradné záznamy o použitých donucovacích prostriedkoch vrátane ich vyhodnotenia nadriadeným vždy za predchádzajúce obdobie.