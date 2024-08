Dobrovodský: Pred odchodom za prácou do zahraničia treba informovať ZP

Bratislava 13. augusta (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský upozorňuje poistencov, aby pred odchodom za prácou do zahraničia informovali zdravotnú poisťovňu (ZP). Poukázal na prípady, keď poistenci odišli zo SR za prácou do zahraničia, kde boli aj počas trvania zamestnania poistení, čím im zaniklo zdravotné poistenie v SR. ZP však o tom, že sú zamestnaní a poistení v zahraničí, neinformovali, preto za nich ich ošetrujúcim lekárom platila tzv. kapitačné poplatky. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.



VOP priblížil, že vo viacerých prípadoch sa ZP obrátila aj na súd a jej nárok bol následne vymáhaný v exekučnom konaní (napríklad zrážkami z dôchodku).



Upozornil, že ZP má právo uplatniť svoj nárok na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť voči poistencovi po zániku verejného zdravotného poistenia, ak si poistenec nesplnil povinnosť oznámiť ZP skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia. Poistenec je povinný tak urobiť najneskôr do ôsmich dní.



"Preto chcem poistencov, ktorí sa chystajú odísť za prácou do zahraničia, upozorniť, aby nezanedbali svoju oznamovaciu povinnosť a včas informovali zdravotnú poisťovňu o tom, že sú poistení v inom štáte. Zároveň odporúčam, aby si uchovali doklad potvrdzujúci splnenie tejto povinnosti," uviedol VOP.



Kapitáciou sa rozumie paušálna mesačná platba za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencovi, s ktorým má poskytovateľ uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá sa uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na skutočnosť, či pacient poskytovateľa zdravotnej starostlivosti navštevuje alebo nie.