< sekcia Slovensko
Dobrovodský: Rozhodnutie ÚS potvrdzuje dôležitosť práva na informácie
Ústavný súd SR rozhodol, že časť novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský víta rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorým rozhodol, že časť zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou, ako aj s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Rozhodnutie ÚS podľa ombudsmana potvrdzuje dôležitosť práva na informácie a princípu transparentnosti. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.
„Rozhodnutie Ústavného súdu vnímam ako zásadné potvrdenie, že právo na informácie patrí medzi základné piliere demokracie a transparentného výkonu verejnej moci. Súd jednoznačne povedal, že zákonodarca nemôže obmedziť toto právo nejasnými a neurčitými ustanoveniami,“ hovorí Dobrovodský s tým, že tento výsledok je dôležitým krokom k zachovaniu štandardov právneho štátu.
Ústavný súd SR rozhodol, že časť novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou. Úpravu napadla na súde skupina opozičných poslancov aj Dobrovodský. ÚS už v marci účinnosť sporných ustanovení pozastavil.
VOP vo svojom návrhu upozorňoval, že novela zavádza neurčitý právny pojem „mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií“ bez jasného určenia jeho obsahu ani spôsobu výpočtu súvisiacich úhrad. Takéto znenie zákona vytváralo podľa neho priestor na nerovnaké uplatňovanie zákona a mohlo predstavovať neprimerané obmedzenie ústavného práva na informácie.
Novela je účinná od 1. marca. Stoja za ňou poslanci NR SR za koaličnú SNS. Jednou zo zmien, ktoré priniesla, bola možnosť spoplatnenia poskytovania informácií cez infozákon. Predkladatelia odôvodnili možnosť požadovať poplatok nákladmi spojenými s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií. Opozícia to kritizovala. Právnu úpravu vetoval i prezident SR Peter Pellegrini. Parlament však jeho veto prelomil a novelu vlani v decembri opätovne prijal.
„Rozhodnutie Ústavného súdu vnímam ako zásadné potvrdenie, že právo na informácie patrí medzi základné piliere demokracie a transparentného výkonu verejnej moci. Súd jednoznačne povedal, že zákonodarca nemôže obmedziť toto právo nejasnými a neurčitými ustanoveniami,“ hovorí Dobrovodský s tým, že tento výsledok je dôležitým krokom k zachovaniu štandardov právneho štátu.
Ústavný súd SR rozhodol, že časť novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá umožňuje spoplatnenie poskytovania informácií, je v rozpore s ústavou. Úpravu napadla na súde skupina opozičných poslancov aj Dobrovodský. ÚS už v marci účinnosť sporných ustanovení pozastavil.
VOP vo svojom návrhu upozorňoval, že novela zavádza neurčitý právny pojem „mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií“ bez jasného určenia jeho obsahu ani spôsobu výpočtu súvisiacich úhrad. Takéto znenie zákona vytváralo podľa neho priestor na nerovnaké uplatňovanie zákona a mohlo predstavovať neprimerané obmedzenie ústavného práva na informácie.
Novela je účinná od 1. marca. Stoja za ňou poslanci NR SR za koaličnú SNS. Jednou zo zmien, ktoré priniesla, bola možnosť spoplatnenia poskytovania informácií cez infozákon. Predkladatelia odôvodnili možnosť požadovať poplatok nákladmi spojenými s mimoriadne rozsiahlym vyhľadávaním informácií. Opozícia to kritizovala. Právnu úpravu vetoval i prezident SR Peter Pellegrini. Parlament však jeho veto prelomil a novelu vlani v decembri opätovne prijal.