Dobrovodský sa obrátil na poslancov s pripomienkami k novele Ústavy SR

Bratislava 10. júna (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský upozorňuje, že súčasťou navrhovanej novely ústavy je aj odňatie prednosti ľudských práv a slobôd vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a práva Európskej únie pred slovenskými zákonmi v špecifických otázkach. S pripomienkami k vládnej novele sa obrátil na poslancov Národnej rady SR. V tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť zabránenia ohrozeniu uplatňovania základných práv a slobôd po prípadnom prijatí ústavnej zmeny.



Ombudsman pripomína, že takáto výhrada môže byť nielen v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ale taktiež predstavuje precedens. Ten by podľa neho mohol v budúcnosti viesť k obmedzeniu existujúceho európskeho štandardu ľudských práv, a to nielen v kultúrno-etických otázkach, ale aj v oblastiach ako osobná integrita, osobná sloboda, ľudská dôstojnosť, sloboda prejavu alebo volebné právo. „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a ich aplikačná prax zo strany nadnárodných európskych súdov sú zamerané na ochranu prirodzených práv človeka, a to často napriek ich vnútroštátnemu spochybňovaniu,“ uzavrel Dobrovodský.



Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania 9. apríla. Podľa návrhu sa majú do najvyššieho zákona štátu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má takisto dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.