Dobrovodský sa už podnetmi pokút počas pandémie COVID-19 nezaoberá

Bratislava 21. marca (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský sa v súčasnosti nezaoberá žiadnymi ďalšími podnetmi ukladania pokút za porušenie zákazu vychádzania počas núdzového stavu v období pandémie COVID-19. TASR informáciu potvrdil hovorca ombudsmana Branislav Gigac.



Dobrovodský zistil porušenie práv človeka bez domova, ktorý počas núdzového stavu v období pandémie COVID-19 dostal dve pokuty pre porušenie zákazu vychádzania. Proti rozhodnutiu preto ombudsman podal Okresnej prokuratúre Bratislava I podnet na podanie protestu prokurátora. Polícia im vyhovela a obidve rozhodnutia o pokutách zrušili. "V medializovanom prípade išlo o posledný zo série podnetov tohto druhu, pričom všetky riešené podnety sa týkali pokutovania ľudí bez domova," uviedol hovorca.



Spresnil, že v danom prípade nemohli byť človeku bez domova uložené pokuty za priestupok podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, pretože mu boli uložené podľa novely zákona, ktorá v čase, kedy ich dostal, ešte nebola účinná. "Skutková podstata tohto konkrétneho priestupku však nebola v čase vyhláseného núdzového stavu použiteľná, a to do dňa 18. januára 2021, pričom podávateľovi podnetu boli pokuty uložené v dňoch 2. a 9. januára 2021. Od 19. januára 2021 však nadobudla účinnosť novela zákona o civilnej ochrane, podľa ktorej už bolo možné zákon o civilnej ochrane aplikovať aj počas núdzového stavu," vysvetlil.



Dobrovodský nevylúčil, že by toto konanie mohlo byť priestupkom podľa iného právneho predpisu, to však nebolo predmetom preskúmavania podnetu. Zdôraznil, že v žiadnom prípade nemožno tvrdiť, že všetky pokuty uložené v čase pandémie a v čase núdzového stavu za neplnenie pandemických opatrení alebo špecificky za porušenie zákazu vychádzania, boli nezákonné. Dodal, že kľúčovým faktorom tohto konkrétneho prípadu bola aj skutočnosť, že podávateľ podnetu spĺňal jednu z výnimiek zo zákazu vychádzania (presun do sociálneho zariadenia pre ľudí bez domova).