< sekcia Slovensko
Dobrovodský: Srbský ombudsman preveril incident v Báčskom Petrovci
Dobrovodský ocenil rýchlu reakciu Pašaliča a skutočnosť, že jeho úrad podnikol kroky k prevereniu incidentu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. augusta (TASR) - Ombudsman Srbskej republiky Zoran Pašalič preveril postupy polície pri udalostiach v Báčskom Petrovci, ku ktorým malo dôjsť počas Slovenských národných slávností. Vo svojom liste uviedol, že v súčasnosti nie sú údaje, ktoré by naznačovali, že polícia bola nečinná alebo že nezákonne blokovala prístup. Reagoval tak na žiadosť verejného ochrancu práv (VOP) Róberta Dobrovodského o oficiálne preverenie konania a postupov zúčastnených policajných príslušníkov. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.
„Ihneď po prijatí informácií sme podnikli kroky na zhromaždenie relevantných údajov a informácií od príslušných orgánov vrátane miestnej polície a ďalších relevantných inštitúcií. Po analýze všetkých dostupných faktov vás môžeme informovať, že polícia konala v súlade so zákonom a v rámci svojich kompetencií, snažiac sa zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov a zabrániť prípadnej eskalácii konfliktu alebo narušeniu verejného poriadku a pokoja,“ uviedol Pašalič.
Doplnil, sú si plne vedomí dôležitosti ochrany práv národnostných menšín a ich slobody prejavu a budú naďalej pozorne monitorovať situáciu v tejto oblasti. Pašalič ďalej zdôraznil, že jeho úrad v spolupráci s predstaviteľmi slovenskej komunity v Srbsku bude pokračovať v podpore a zlepšovaní podmienok pre uplatňovanie práv občanov slovenskej národnostnej menšiny.
Dobrovodský ocenil rýchlu reakciu Pašaliča a skutočnosť, že jeho úrad podnikol kroky k prevereniu incidentu. „Budeme situáciu naďalej pozorne sledovať a využijeme všetky možnosti spolupráce, ktoré nám poskytuje rámec medzinárodného partnerstva. Našou prioritou zostáva ochrana základných práv a slobôd všetkých občanov, vrátane slovenskej komunity v Srbsku,“ uviedol.
VOP sa 12. augusta telefonicky a listom obrátil na ochrancu občanov - ombudsmana Srbskej republiky, aby prešetril postup polície v Báčskom Petrovci. Bol znepokojený tvrdením, že miestna polícia počas útokov nezasiahla a neposkytla obetiam ochranu. Okrem toho, na druhý deň polícia údajne zablokovala prístupové cesty do mesta, čím zabránila ľuďom prísť a podporiť organizátorov výstavy.
Priaznivci srbskej vlády začiatkom augusta napadli v Báčskom Petrovci výstavu fotografií o protivládnych protestoch, ktorá sa neoficiálne konala popri tamojších Slovenských národných slávnostiach. Medzi nimi a organizátormi výstavy tam došlo ku konfliktu vrátane fyzických potýčok. Počas neho boli poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí.
„Ihneď po prijatí informácií sme podnikli kroky na zhromaždenie relevantných údajov a informácií od príslušných orgánov vrátane miestnej polície a ďalších relevantných inštitúcií. Po analýze všetkých dostupných faktov vás môžeme informovať, že polícia konala v súlade so zákonom a v rámci svojich kompetencií, snažiac sa zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov a zabrániť prípadnej eskalácii konfliktu alebo narušeniu verejného poriadku a pokoja,“ uviedol Pašalič.
Doplnil, sú si plne vedomí dôležitosti ochrany práv národnostných menšín a ich slobody prejavu a budú naďalej pozorne monitorovať situáciu v tejto oblasti. Pašalič ďalej zdôraznil, že jeho úrad v spolupráci s predstaviteľmi slovenskej komunity v Srbsku bude pokračovať v podpore a zlepšovaní podmienok pre uplatňovanie práv občanov slovenskej národnostnej menšiny.
Dobrovodský ocenil rýchlu reakciu Pašaliča a skutočnosť, že jeho úrad podnikol kroky k prevereniu incidentu. „Budeme situáciu naďalej pozorne sledovať a využijeme všetky možnosti spolupráce, ktoré nám poskytuje rámec medzinárodného partnerstva. Našou prioritou zostáva ochrana základných práv a slobôd všetkých občanov, vrátane slovenskej komunity v Srbsku,“ uviedol.
VOP sa 12. augusta telefonicky a listom obrátil na ochrancu občanov - ombudsmana Srbskej republiky, aby prešetril postup polície v Báčskom Petrovci. Bol znepokojený tvrdením, že miestna polícia počas útokov nezasiahla a neposkytla obetiam ochranu. Okrem toho, na druhý deň polícia údajne zablokovala prístupové cesty do mesta, čím zabránila ľuďom prísť a podporiť organizátorov výstavy.
Priaznivci srbskej vlády začiatkom augusta napadli v Báčskom Petrovci výstavu fotografií o protivládnych protestoch, ktorá sa neoficiálne konala popri tamojších Slovenských národných slávnostiach. Medzi nimi a organizátormi výstavy tam došlo ku konfliktu vrátane fyzických potýčok. Počas neho boli poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí.