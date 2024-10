Dobrovodský: Úhradu zdravotnej starostlivosti mimo EÚ musí schváliť ZP

Bratislava 10. októbra (TASR) - Úhrada plánovanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v cudzine mimo Európskej únie (EÚ) podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany zdravotnej poisťovne (ZP). Takýmto spôsobom sa postupuje najmä v prípadoch, ak ochorenie nie je možné diagnostikovať a liečiť na Slovensku, prípadne v členských štátoch EÚ. Upozornil na to verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský.



Žiadosť o udelenie súhlasu podáva poistenec svojej zdravotnej poisťovni a musí byť v súlade so zákonom o zdravotnom poistení. "Zdravotná poisťovňa je povinná o takejto žiadosti rozhodnúť do 15 pracovných dní odo dňa jej prijatia. Ak ide o závažné ochorenie, ktoré môže mať za následok závažné poškodenie zdravia, príslušná zdravotná poisťovňa je povinná rozhodnúť bezodkladne," priblížil Dobrovodský.



Po schválení žiadosti zdravotná poisťovňa vystaví poistencovi potvrdenie o schválení úhrady nákladov za zdravotnú starostlivosť v cudzine, ktoré má väčšinou obmedzenú dobu platnosti a určený rozsah schválenej zdravotnej starostlivosti.



VOP upozorňuje, že najmä v prípadoch, keď je efektívne vykonanie zdravotného výkonu závislé od termínu jeho realizácie, je dôležité podať ZP kompletnú žiadosť aj so zákonom stanovenými prílohami, aby sa tak predišlo zbytočnému predlžovaniu konania z dôvodu potreby vyzvať poistenca na doplnenie žiadosti.



"Súčinnosť pri podávaní žiadosti poskytne ošetrujúci lekár. S požiadavkou na usmernenie k jej podaniu je možnosť obrátiť sa aj na zdravotnú poisťovňu," ozrejmil VOP.



Po vystavení potvrdenia o schválení úhrady za plánovanú zdravotnú starostlivosť VOP odporúča, aby si poistenec (najlepšie za súčinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v cudzine) skontroloval rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorej úhrada bola zo strany ZP schválená.