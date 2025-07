Dobrovodský víta kroky smerujúce k dostupnosti lieku Voxzogo

Bratislava 31. júla (TASR) - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský víta kroky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR smerujúce k dostupnosti lieku Voxzogo na liečbu achondroplázie. Zdôraznil zároveň dôležitosť transparentných postupov zdravotných poisťovní. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.



„Najnovšie oznámenie MZ SR, že uzavrelo zmluvu a dohodlo podmienky s držiteľom registrácie pre liek určený na liečbu achondroplázie, predstavuje významný krok vpred. Tento krok posúva liek bližšie k zaradeniu medzi kategorizované lieky, teda lieky hradené z verejného zdravotného poistenia,“ uvádza Dobrovodský. Verí, že proces kategorizácie tohto lieku bude úspešne dokončený, čím sa podľa jeho slov zabezpečí včasná a potrebná liečba pre detských pacientov.



VOP zároveň pripomenul svoj dlhodobý postoj, že rozhodovanie poisťovní o úhrade liekov „na výnimku“ je administratívnym konaním, v ktorom vystupujú ako vykonávatelia verejnej moci. Preto musia podľa neho dodržiavať základné pravidlá správneho konania a princípy dobrej správy. „Za ich súčasť sa považuje aj právo na odôvodnenie rozhodnutia, ktoré by malo byť formulované v jednoduchej, jasnej a zrozumiteľnej podobe a malo by obsahovať skutkové a právne dôvody, pre ktoré bolo vydané. Inak je nepreskúmateľné,“ podotkol Dobrovodský.



V tomto kontexte vyzdvihol kroky Generálnej prokuratúry SR, ktorá minulý rok v septembri informovala o podaní 13 protestov prokurátora proti zamietavým stanoviskám zdravotných poisťovní k úhrade lieku Voxzogo. Dobrovodský poznamenal, že bude aj naďalej apelovať na zdravotné poisťovne, aby vo svojej rozhodovacej činnosti dbali na riadne a presvedčivé odôvodnenie svojich rozhodnutí. „Cieľom je zabrániť akýmkoľvek pochybnostiam o svojvôli v rozhodovacom procese a zabezpečiť ochranu základných práv pacientov,“ dodal.



MZ uzavrelo zmluvu a dohodlo podmienky s držiteľom registrácie lieku Voxzogo. Liek na achondropláziu sa tak posúva do ďalšieho procesu, bude sa ním ďalej zaoberať Kategorizačná komisia pre lieky. Odporúčanie komisie bude slúžiť ako podklad pre rozhodnutie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) o jeho zaradení do zoznamu kategorizovaných liekov.