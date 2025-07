Ombudsman: Výkon politických práv nesmie byť viazaný na trvalý pobyt

Bratislava 15. júla (TASR) - Výkon politických práv občanov nesmie byť viazaný na evidenciu trvalého pobytu. Rovnako ani na plnú spôsobilosť občana na právne úkony. Tvrdí to verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský, ktorý žiada úpravu v zákone o politických stranách a politických hnutiach. S návrhmi na zmenu sa preto zapojil do medzirezortného pripomienkového konania. Jeho pripomienky nesmerujú voči predloženej novele, ale už v súčasnosti platnej právnej úprave. TASR o tom informoval hovorca ombudsmana Branislav Gigac.



„Právna úprava, podľa môjho názoru, diskriminuje občanov Slovenskej republiky bez trvalého pobytu na jej území, keďže im odopiera politické práva priznané Ústavou Slovenskej republiky. Navyše, občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky má v tomto ohľade výhodnejšie postavenie ako slovenský občan bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, pretože jemu uvedené politické práva zákon priznáva,“ uviedol ombudsman.



Dobrovodský tiež navrhuje odstrániť podmienku plnej spôsobilosti na právne úkony v prípade práva voliť a byť volení do orgánov politickej strany a taktiež byť členmi prípravného výboru, štatutárnymi orgánmi, členmi najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu politickej strany len občania, ktorí okrem iného majú plnú spôsobilosť na právne úkony. Takáto úprava je podľa ombudsmana v rozpore s Ústavou SR a Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím. „Aktuálne znenie zákona o politických stranách a politických hnutiach totižto neprihliada na individuálne okolnosti jednotlivých prípadov a osobám obmedzeným na spôsobilosti na právne úkony odopiera predmetné práva automaticky,“ doplnil Dobrovodský.