Dobrovoľníci môžu pomôcť deťom z Centier pre deti a rodiny

Prešov/Košice 2. novembra (TASR) - Už viac ako 90 detí z Centier pre deti a rodiny v jednotlivých bývalých detských domovov trávi v rámci programu Buddy svoj voľný čas s dospelým dobrovoľníkom. Postupne sa pridávajú aj deti z Košíc a Prešova, kde už vzniklo prvých päť dvojíc. Podľa marketingového manažéra programu Tomáša Halána však v slovenských centrách žije viac ako 3500 detí, preto hľadajú ďalších dobrovoľníkov.



Stať sa ním môže stať každý dospelý od 25 rokov, ktorý prejde výberovým procesom. Dospelí záujemcovia prechádzajú sedemstupňovým výberom.



"Doprial by som ho každému dieťaťu, aby takto získalo individuálny a nezištný vzťah s človekom, ktorý je predvídateľný, trpezlivý a môže sa s ním cítiť bezpečne. Postupne tak môžu deti z domovov získať viac pokoja, vyrovnanosti, sebavedomia i menej stresu," uviedol zakladateľ programu Buddy Ladislav Kossár.



Priateľský vzťah, ktorý vzniká medzi dobrovoľníkom a dieťaťom, umožňuje podľa Halána deťom plnohodnotné zapojenie do života. Program tak zvyšuje ich šance nájsť si dôstojnú prácu a bývanie. Znižuje tiež u mladých dospelých bezdomovectvo, kriminalitu a nezamestnanosť. Zároveň sa mení aj život dobrovoľníkov.



"Po prvom stretnutí za účasti nášho koordinátora sa dobrovoľník pravidelne stretáva s dieťaťom väčšinou mimo centra – môžu zájsť na prechádzku, na pizzu, zahrať si futbal v parku či naučiť sa spolu navariť obed. Ide len o kvalitné trávenie času a 'iba spolu byť' pri obyčajných veciach. Neskôr ho vie dobrovoľník cielenejšie podporiť pri výbere školy, hľadaní práce alebo iných životných výzvach," doplnil Halán s tým, že po dohode s Buddy tímom môžu deti časom nazrieť aj do rodín dobrovoľníkov, prípadne s nimi stráviť viac dní.



Záujemcovia nájdu podrobnejšie informácie na webstránke www.tvojbuddy.sk.