Dobrovoľníci pripravili na Katarínke trojkráľový výstup na vežu kostol

Autor TASR
Dechtice 6. januára (TASR) - Dobrovoľníci pripravili na Katarínke pri Dechticiach v okrese Trnava podujatie spojené s trojkráľovým výstupom na vežu kostola. Na utorkové popoludnie je plánovaná aj svätá omša. TASR o tom informoval Sebastián Lukáš Šedo z občianskeho združenia Katarínka, ktoré sa snaží o obnovu ruín tamojšieho Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej.
„Sprevádzanie bude prebiehať od 11.00 do 16.00 h. O 14.00 h sa uskutoční svätá omša. Účastníci podujatia sa môžu tešiť na teplý čaj a občerstvenie,“ priblížil Šedo. Ide o prvé z piatich väčších podujatí, ktoré dobrovoľníci v areáli kláštora organizujú.
Týždeň po Veľkej noci sa pravidelne koná obnovená historická Bielonedeľná púť. Začiatok letnej sezóny otvára deň otvorených dverí a večernú atmosféru kláštora si môžu turisti a návštevníci okrem iného vychutnať aj počas podujatí Noc kostolov alebo Noc hradov a zrúcanín.
Dobrovoľníci sa už 32. rok usilujú zachrániť ruiny kostola a kláštora na Katarínke. Záujemcovia sa môžu prihlasovať na jednu zo štyroch letných dobrovoľníckych družín a pridať sa ku komunite viac ako 2000 dobrovoľníkov.
