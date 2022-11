Dobrovoľníci zo Slovenska menia svet k lepšiemu

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - občianske združenie je súčasťou celosvetovej siete humanitárnej a rozvojovej organizácie ADRA, ktorá pôsobí v 118 krajinách sveta. ADRA Slovensko implementuje projekty pomoci ľuďom v núdzi na Slovensku i v zahraničí, aktuálne na Ukrajine, v Libanone a Ugande. Okrem toho vysielame expertných dobrovoľníkov do ďalších krajín. ADRA pôsobí na Slovensku od roku 1990 a je súčasťou siete neziskových organizácií „Ambrela“.

Bratislava 30. novembra (OTS) - Dobrovoľníci pôsobili v partnerských organizáciách, pričom ich cieľom bolo okrem posilňovania kapacít hostiteľských organizácií a odovzdávania skúseností, aj priama práca s prijímateľmi pomoci.Medzi tých, ktorí priniesli svoje zručnosti do zahraničia, boli aj Slovák Martin Pavelka, ktorý si za svoje dva a pol ročné pôsobenie v Turecku odniesol ocenenie. Martin pôsobil v organizáciiako koordinátor projektov a dobrovoľníkov v komunitnom centre pre sýrske utečenecké rodiny. Ako sám vraví:Martin taktiež koordinoval projekty v sociálnom podniku, v ktorom utečenkine ručne vyrábajú náušnice a doplnky. Zisk z predaja ide priamo umelkyniam a ich rodinám.Dobrovoľníctvo odporúča každému, a opisuje ho ako skvelé prepojenie príjemného s užitočným:Martin nebol jediným Slovákom, ktorého ADRA vyslala. Dobrovoľníčka Nikola Bartošová zamierila do Afriky a v hlavnom meste Ugandy, Kampale, strávila päť mesiacov. V komunitnej knižnici organizáciepôsobila ako rozvojová pracovníčka v oblasti vzdelávania.objasnila Nikola.Projekt bol financovaný Európskou komisiou a spolufinancovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, a na jeho úspešnej implementácii spolupracovala ADRA s dvoma európskymi organizáciami - ADICE (Francúzsko), a MONDO (Estónsko).Ukončenie projektu však neznamená koniec zahraničných príležitostí pre európsku mládež. Záujemcovia o dobrovoľníctvo sa môžu uchádzať o dobrovoľnícke pozície v projektoch Európskeho zboru solidarity, ktorý bude aj naďalej ponúkať možnosť humanitárneho dobrovoľníctva v nízkopríjmových krajinách. Viac informácií o projekte a podmienkach účasti na: https://youth.europa.eu/solidarity_sk V oblasti vysielania dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín má ADRA dlhoročné skúsenosti a to vďaka podpore zo strany Oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Prostredníctvom SlovakAid grantov vyslala ADRA desiatky dobrovoľníkov, pričom štyria z nich získali ocenenie. Iným nebude ani roku 2023, keď ADRA vyšle ďalších troch dobrovoľníkov do partnerských organizácií v Albánsku a Srbsku.Záujemcovia o dobrovoľníctvo na Slovensku sa môžu zapojiť do pomoci ukrajinským odídencom v Mieste humanitárnej pomoci „Kto pomôže Ukrajine Aupark,“ ktoré im poskytuje materiálnu pomoc a poradenské služby. Pomoc dobrovoľníkov je taktiež vítaná aj v ôsmych ADRA DobroCentrách, ktoré sa venujú pomoci znevýhodneným komunitám v Bratislave, Piešťanoch, Trenčíne, Banskej Bystrici, Martine, Liptovskom Hrádku, Gerlachove a Košiciach.ADRA Slovensko taktiež pomáha ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine, zvyšuje potravinovú sebestačnosť utečencov v Ugande, buduje vodovodnú a sanitačnú infraštruktúru v Libanone, a pomáha v krízových oblastiach zasiahnutých prírodnými katastrofami.Podporiť činnosti ADRA, a zapojiť sa tak do pomoci núdznym môžete aj prostredníctvom dobročinného daru. Stačí navštíviť ADRA HelpShop a vybrať si produkt alebo službu, ktorú chcete darovať. Pomôcť môžete aj prostredníctvom finančnej podpory, a poskytnutím materiálnej pomoci.Viac informácii na www.adra.sk