Dobrovoľníčka pomáha pátračom z východu pri hľadaní nezvestných
Jej úlohou je najmä práca so sociálnymi sieťami, kde sleduje príspevky o nezvestných osobách a reakcie verejnosti na ne.
Autor TASR
Sabinov 3. mája (TASR) - Aj keď sa nemôže zapájať do terénnych pátraní, svoju úlohu našla pri monitorovaní sociálnych sietí. Kristína Nikola Semančíková zo Šarišských Draviec pôsobí ako analytička Pátracieho tímu Východ a pomáha zachytávať informácie, ktoré môžu byť dôležité pri hľadaní nezvestných ľudí. K Pátraciemu tímu Východ sa dostala podľa vlastných slov náhodou. Pri hľadaní práce na internete narazila na sociálnych sieťach na stránku tímu, ktorý hľadal nových členov.
„Rozklikla som si ich stránku, pretože ma to zaujalo. Mali tam napísané, že hľadajú do svojho tímu nových členov. Keďže ma ich činnosť oslovila, prečítala som si o nich viac a rozhodla som sa ich kontaktovať cez sociálnu sieť,“ priblížila Semančíková. Po stretnutí s členmi tímu sa napokon stala jeho súčasťou. Ako povedala, je za to vďačná.
Jej úlohou je najmä práca so sociálnymi sieťami, kde sleduje príspevky o nezvestných osobách a reakcie verejnosti na ne. „Mojou úlohou je zhromažďovať informácie cez sociálne siete, kontrolovať komentáre alebo zdieľania príspevkov nezvestných osôb a sledovať, či ľudia neposkytnú nejakú dôležitú informáciu,“ vysvetlila Semančíková. Ako doplnila, jej funkciou v tíme je analytická práca.
Ako uviedla, už sa jej podarilo zachytiť aj informáciu, ktorá mala význam pre samotné pátranie. „Pri jednej osobe, ktorú sme hľadali, napísal pán, kde ju videl, a dal presný popis. Vedela som, že to sedí, pretože som dopredu vedela, čo by mala mať osoba na sebe a ako by mala vyzerať. Posunula som túto informáciu tímu a nakoniec sa potvrdilo, že sa zakladala na pravde. Nezvestná osoba sa našla zdravá,“ povedala.
Semančíková je na invalidnom vozíku, no práve forma analytickej práce jej umožňuje byť aktívnou súčasťou tímu. Práca za počítačom môže podľa nej prispieť k tomu, aby sa dôležitá informácia dostala včas k pátračom.
„Je to pre mňa radosť aj prínos. Mám z tej pomoci dobrý pocit, keď môžem niekomu pomôcť. Napriek tomu, že nejde o fyzickú pomoc, táto práca ma napĺňa,“ skonštatovala Semančíková. Zároveň uviedla, že je vďačná za možnosť byť súčasťou tímu. „Je pre mňa šťastím patriť medzi nich, sme jedna veľká rodina,“ dodala.
Ako pripomenula, členovia Pátracieho tímu Východ pomáhajú bez nároku na honorár. Semančíková verí, že súčasťou tímu zostane čo najdlhšie. „Nechcela by som od nich odísť, v žiadnom prípade,“ povedala. V budúcnosti by si rada našla i trvalé zamestnanie, ktoré by mohla vzhľadom na svoje možnosti vykonávať z domu prostredníctvom internetu.
