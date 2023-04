Dobrovoľnícka skupina Vŕba už 20 rokov pomáha onkologickým pacientom

Bratislava 23. apríla (TASR) - Dobrovoľnícka skupina (DS) Vŕba už 20 rokov pomáha onkologickým pacientom v nemocniciach. Vyše 200 dlhodobých dobrovoľníkov za ten čas venovalo pacientom takmer 15.000 hodín v podobe rozhovorov, hrania spoločenských hier, čítania kníh, tvorivých klubov, rozdávania kávy a čaju či vypočutia a tichej spoločnosti. TASR o tom informovala projektová manažérka Vŕby Viktória Vasilenková.



Ozrejmila, že laickú psychosociálnu podporu začala Vŕba poskytovať už skôr - ako neformálne zoskupenie prvých dobrovoľníkov na pozvanie lekárov z Onkologického ústavu sv. Alžbety. Po pretransformovaní sa na občianske združenie postupne rástla, profesionalizovala a rozvíjala svoj program. "Dnes je lídrom v manažmente dobrovoľníkov v zdravotníckych zariadeniach, školí iných, v spolupráci s ďalšími odborníkmi vydala knihu približujúcu tému aj laickej verejnosti. V roku 2015 rozšírila svoj program i do Národného onkologického ústavu," dodala Vasilenková.



Dobrovoľníctvo v onkologických nemocniciach má podľa jej slov svoje špecifiká, preto výber dobrovoľníkov podlieha prísnym podmienkam výberu. "Prejde nimi len 20 až 25 percent prihlásených záujemcov. Má to však svoj význam, pretože je potrebné, aby bol chránený tak pacient, ako aj dobrovoľník. Naši dobrovoľníci sú i po zaškolení pravidelne, na mesačnej báze, odborne supervidovaní. Poskytujeme síce laickú psychosociálnu podporu, ale na profesionálnej úrovni," vysvetlila spoluzakladateľka združenia Mária Hatoková.



Dôležitosť psychosociálnej podpory, najmä pre ľudí, ktorí sa pre náročnú diagnózu cítia izolovaní, podľa Vŕby potvrdila aj pandémia ochorenia COVID-19. "Práve v nemocniciach totiž z pochopiteľných dôvodov fungovali najprísnejšie pravidlá pre návrat do normálneho režimu, čo však pacientov oveľa dlhšie nechávalo v izolácii," vysvetlila predsedníčka združenia Alžbeta Frimmerová. Dodala, že covidové obdobie bolo náročné aj pre združenie, ktorého činnosť sa po skončení pandémie obnovovala krok po kroku.