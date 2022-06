Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najhodnotnejšie jaskyne sveta

Na archívnej snímke turisti kráčajú po schodoch cez ľadové pole v Dobšinskej ľadovej jaskyni 17. augusta 2013. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Dobšiná 4. júna (TASR) – Jednou z najhodnotnejších zaľadnených jaskýň sveta je aj Dobšinská ľadová jaskyňa. Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO je ako jedinečný prírodný unikát zapísaná od roku 2000. Ako pre TASR povedal Pavel Bella zo Správy slovenských jaskýň Štátnej ochrany prírody (SSJ ŠOP) SR, vzhľadom na klimatické zmeny je stále pretrvávajúci ľad v tejto jaskyni s nadmorskou výškou 950 metrov nad morom vzácnym úkazom.Ľadovú výplň tvorí viac ako 110.000 kubických metrov ľadu, miestami má hrúbku 25 metrov. "" povedala pre TASR hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková. Hlavnú časť predstavuje obrovská dutina klesajúca od vchodu do hĺbky 70 metrov. Teplota vzduchu v jaskyni sa pohybuje od -3,9 do +3,5 stupňa Celzia.Stratou ľadu, tak ako aj iné ľadové jaskyne nielen na Slovensku, trpí i táto. "" vysvetlil Bella.Jaskyňa je dlhá 1483 metrov, prehliadková trasa má 515 metrov. Podľa Bellu je pre množstvo turistov nevyhnutné, aby bola návštevnícka trasa okružná. Vlani si Dobšinskú ľadovú jaskyňu prišlo pozrieť viac ako 39.000 ľudí. Pred pandémiou, v roku 2019, to bolo vyše 82.000. Z dôvodu bezpečnosti došlo aj k menším zmenám a úpravám prehliadkovej trasy. "" dodal.Dobšinská ľadová jaskyňa je sprístupnená od roku 1871, do roku 1946 v nej bolo povolené korčuľovanie pre verejnosť. V roku 1982 tu nakrúcali rozprávku Popolvár najväčší na svete. V jaskyni zistili aj 12 druhov netopierov, pričom predstavuje najvýznamnejšie zimovisko niektorých z nich v strednej Európe.Dostať sa k nej možno z osady s rovnomenným názvom medzi Popradom a Rožňavou. Výstup k jaskyni od parkoviska trvá približne 25 minút, na trase sú umiestnené tabule náučného chodníka. Samotná prehliadka Dobšinskej ľadovej jaskyne trvá polhodinu. Otvorená býva od polovice mája do polovice septembra, a to každý deň okrem pondelkov.