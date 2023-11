Dobšinský kopec je uzavretý pre nákladnú dopravu nad 3,5 tony

Bratislava 29. novembra (TASR) - Horský priechod Dobšinský kopec i cesta druhej triedy medzi Muráňom a Červenou Skalou sú uzavreté pre dopravu nad 3,5 tony. Na horskom priechode Vyšehrad a na úseku cesty druhej triedy Rudno - Turčiansky Ďur je poľadovica. V stredu ráno o tom informovala Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné. Čerstvý alebo kašovitý sneh do trojcentimetrovej hrúbky sa nachádza na úsekoch ciest R1 Kováčová - Kremnička, R3 Trstená - Tvrdošín a R4 Svidník-obchvat. Zelená vlna RTVS upozorňuje, že na diaľnici D1 za Prešovom smerom do Košíc sú v pravom pruhu veľké kusy ľadu.



Zjazdné sú aj cesty prvej až tretej triedy. Ich povrch je prevažne vlhký až mokrý. "Na východnom Slovensku a na severe Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do hrúbky jeden až tri centimetre, ojedinele až do štyroch až desiatich centimetrov," priblížila SSC.



Vozovky na horských priechodoch sú prevažne pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu. Podľa SSC sú však zjazdné.