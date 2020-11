Dočasné opatrenia NOÚ ovplyvnia príjem pacientov operácie

Bratislava 30. novembra (TASR) - V súvislosti so zvyšujúcim sa počtom nakazených zamestnancov novým koronavírusom zavádza Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave dočasné opatrenia. Týkať sa majú nielen zamestnancov, ale aj príjmu pacientov a plánovaných operácií. TASR o tom informovala špecialistka pre styk s verejnosťou ústavu Patrícia Kubicová.



"Ak si to zdravotný stav pacienta nevyžaduje, nedostáva chemoterapiu, rádioterapiu, respektíve inú liečbu, je lepšie, ak svojho lekára kontaktuje telefonicky a dohodne si iný termín kontroly a observácie," uvádza NOÚ. Prísne kontrolovaný bude vstup do jednotlivých budov. Sprievod jednej osoby bude možné využiť len v prípade imobilného či invalidného pacienta.



"Naďalej poskytujeme zdravotnú starostlivosť a plánované obmedzenia sú prechodné, predbežne na sedem dní. Všetci vrátane pacientov však musíme byť maximálne zodpovední a dodržiavať všetky pravidlá," doplnil generálny riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher.



Ústav zároveň otvára ďalšie "COVID oddelenie". "Pre pacientov bude v jednom z našich pavilónov pripravené aj odberové miesto, kde sa budú môcť otestovať antigénovými testami," dodal.



NOÚ informoval, že z celkového počtu viac ako 900 zamestnancov, bolo počas uplynulých dní na ochorenie COVID-19 pozitívne testovaných 51 z nich.