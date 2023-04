Dôchodcovia chcú, aby GP prebrala kompetencie ombudsmana pre seniorov

Bratislava 19. apríla (TASR) - Zástupcovia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) navrhujú, aby Generálna prokuratúra (GP) SR neformálne prebrala kompetencie ombudsmana pre seniorov, o ktorého zriadenie sa usilujú. Na spoločnom utorkovom (18. 4.) stretnutí si definovali témy a okruhy spolupráce, ktoré súvisia najmä s ochranou ústavných a sociálnych práv seniorov. TASR o tom informoval predseda JDS Michal Kotian, podľa ktorého je spolupráca posilnením práv seniorov.



"Základným pilierom našej spolupráce bude spoločná iniciatíva pri vstupovaní do legislatívnych procesov v rámci návrhov, ktoré majú dosah na seniorov," poukázal. Podľa neho tak dôchodcovia nebudú už odkázaní len na poslancov parlamentu a politické strany, ale získajú autoritu, ktorá môže uplatniť kvalifikované pripomienky seniorov k návrhom zákonov.



Spolupracovať chcú tiež v oblasti spoločných krajských a okresných štruktúr JDS. "Zároveň sme si zadefinovali aj okruhy právnej úpravy, ktoré z našej iniciatívy posúdi GP SR za účelom podania návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom SR," priblížil Kotian. Vysvetlil, že ide o oblasť primeranosti a dostatočnosti príjmov seniorov, alimentačnej povinnosti, zdravotnej starostlivosti či rodičovského bonusu.



"GP na stretnutí so zástupcami JDS deklarovala pripravenosť prokuratúry ako ústavného orgánu ochrany práva v rámci svojich ústavných a zákonných kompetencií venovať osobitnú pozornosť ochrane práv seniorov," potvrdila pre TASR hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová. JDS avizovala, že GP sa chce zamerať na ochranu záujmov seniorov až do prijatia osobitnej právnej úpravy o ombudsmanovi pre seniorov.