Docomomo: Zbúraním Domu odborov prídeme o ikonický komplex

Na archívnej snímke exteriér Domu odborov na bratislavskom Trnavskom mýte. Foto: TASR - Dano Veselský

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Natália Milanová. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 13. januára (TASR) - Zbúraním Domu odborov, známeho tiež ako Istropolis, na Trnavskom mýte v Bratislave príde Slovensko o ikonický architektonický komplex a súčasne o najväčšie kultúrno-spoločenské centrum v krajine. Vyhlásila to organizácia Docomomo Slovensko, ktorá za záchranu objektu bojuje. Reagovala tak na developera Immocap, ktorý pred pár dňami oznámil, že už má právoplatné rozhodnutie o odstránení budovy.Docomomo Slovensko, ako súčasť medzinárodného združenia odborníkov zaoberajúcich sa výskumom a ochranou moderného architektonického dedičstva, si myslí, že odborná argumentácia, intenzívna komunikácia s príslušnými úradmi a ani takmer 11.000 podpisov pod petíciou Zachráňme Istropolis nedokázalo presvedčiť vlastníka a predstaviteľov zodpovedných inštitúcií o hodnotách tohto architektonického diela.uviedla organizácia. Avizované búranie Domu odborov sa však podľa nej najzásadnejšie dotkne hlavného mesta. Organizácia to označuje zaČlenovia Docomomo Slovensko vyjadrujú hlboké znepokojenie nad osudom celého architektonického dedičstva druhej polovice 20. storočia. Vďakasa podľa organizácie stáva najohrozenejšou časťou kultúrneho dedičstva krajiny.Nesúhlas s búraním Domu odborov vyjadril aj Spolok architektov Slovenska. Vo svojom otvorenom liste, adresovanom premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO), ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽANO) a ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO) uviedol, že pokus o zbúranie tejto architektonickej pamiatky neskorej moderny na Slovensku považuje za nekultúrny čin. Žiada vládu a dotknuté ministerstvá, aby tomu zabránili.skonštatoval spolok. Vládu žiada, aby nepodporila výstavbu plánovaného Národného kultúrneho a kongresového centra v lokalite Trnavského mýta za cenu zbúrania Domu odborov.Developer Immocap reagoval, že pokračuje v prácach na ďalšej fáze pretvorenia zanedbanej zóny v okolí Domu odborov na vitálnu mestskú štvrť Nový Istropolis.povedal pre TASR generálny riaditeľ Immocap Martin Šramko.Investor pred pár dňami oznámil, že už má k dispozícii od bratislavskej mestskej časti Nové Mesto právoplatné rozhodnutie o odstránení existujúceho objektu Domu odborov. Na jeho mieste plánuje vybudovať projekt Nový Istropolis, v ktorom ráta aj s novým kultúrno-spoločenským centrom, s dvoma obytnými budovami, troma administratívnymi budovami či kongresovým hotelom. Z toho jedna stavba má mať výšku 116 metrov. Prestavať chce aj súčasné okolie Domu odborov.V polovici januára má na mieste pribudnúť stavebné oplotenie a začne sa s prvými prácami na fasáde, a to demontovaním mramorového obkladu. Investor deklaruje zodpovedný prístup k obkladu i k tunajším umeleckým dielam a artefaktom.