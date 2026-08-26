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Dodávanie mliečnych výrobkov a ovocia do škôl bude mať nové pravidlá
Nariadenie vlády nadobudne účinnosť 1. septembra 2026, teda od začiatku školského roka 2026/2027.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Do školského programu dodávania ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov pribudnú od nového školského roka nové druhy výrobkov a upravia sa paušálne výšky dotácií podľa reálnych trhových cien. Zavedie sa aj nový mechanizmus, ktorý má zamedziť prepadávaniu nevyčerpaných peňazí. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda.
V doterajšej aplikačnej praxi sa podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pravidelne stávalo, že dodávatelia pridelené limity nedokázali vyčerpať a vyčlenené zdroje prepadli. Po novom môžu dodávatelia do konca marca podať žiadosť o zníženie pridelenej maximálnej výšky pomoci na zabezpečenie činností školského programu. Uvoľnené finančné prostriedky sa následne matematicky prepočítajú a prerozdelia medzi ostatných aktívnych dodávateľov.
Schválená nová právna úprava reaguje aj na praktické potreby škôl a explicitne povoľuje distribúciu rozliatych či porciovaných výrobkov z veľkoobchodných balení. Deti tak nemusia dostávať výhradne samostatne balené krabičky či fľaštičky, ale školám bude umožnené naliať im napríklad 200 mililitrov ovocnej šťavy alebo 250 mililitrov mlieka z veľkých litrových obalov, pričom sa dodržia stanovené denné limity na jedného žiaka. Ruší sa aj doterajšia povinnosť dodávať tovar v špecifických druhoch balenia, čo má dodávateľom poskytnúť väčšiu flexibilitu pri zásobovaní škôl.
Zmeny sa dotknú aj samotnej evidencie v školských zariadeniach. Pre materské a základné školy sa zavádza nová povinnosť viesť záznamy o distribuovanom tovare za každý jeden deň vykonávania distribúcie osobitne, nie iba sumárne za celý mesiac ako doteraz. Podľa agrorezortu sa táto úprava zavádza „za účelom vykonávania efektívnej kontroly správnosti tejto distribúcie a dodržiavania množstevných limitov takto distribuovaných poľnohospodárskych výrobkov pre deti alebo žiakov v rámci školského programu“.
Nariadenie vlády nadobudne účinnosť 1. septembra 2026, teda od začiatku školského roka 2026/2027.
V doterajšej aplikačnej praxi sa podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pravidelne stávalo, že dodávatelia pridelené limity nedokázali vyčerpať a vyčlenené zdroje prepadli. Po novom môžu dodávatelia do konca marca podať žiadosť o zníženie pridelenej maximálnej výšky pomoci na zabezpečenie činností školského programu. Uvoľnené finančné prostriedky sa následne matematicky prepočítajú a prerozdelia medzi ostatných aktívnych dodávateľov.
Schválená nová právna úprava reaguje aj na praktické potreby škôl a explicitne povoľuje distribúciu rozliatych či porciovaných výrobkov z veľkoobchodných balení. Deti tak nemusia dostávať výhradne samostatne balené krabičky či fľaštičky, ale školám bude umožnené naliať im napríklad 200 mililitrov ovocnej šťavy alebo 250 mililitrov mlieka z veľkých litrových obalov, pričom sa dodržia stanovené denné limity na jedného žiaka. Ruší sa aj doterajšia povinnosť dodávať tovar v špecifických druhoch balenia, čo má dodávateľom poskytnúť väčšiu flexibilitu pri zásobovaní škôl.
Zmeny sa dotknú aj samotnej evidencie v školských zariadeniach. Pre materské a základné školy sa zavádza nová povinnosť viesť záznamy o distribuovanom tovare za každý jeden deň vykonávania distribúcie osobitne, nie iba sumárne za celý mesiac ako doteraz. Podľa agrorezortu sa táto úprava zavádza „za účelom vykonávania efektívnej kontroly správnosti tejto distribúcie a dodržiavania množstevných limitov takto distribuovaných poľnohospodárskych výrobkov pre deti alebo žiakov v rámci školského programu“.
Nariadenie vlády nadobudne účinnosť 1. septembra 2026, teda od začiatku školského roka 2026/2027.