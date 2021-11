Dodržiavajme i vynucujme si nové opatrenia, vyzval Lengvarský

Bratislava 18. novembra (TASR) – Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) vyzval verejnosť na pochopenie, dodržiavanie ale i vynucovanie sprísnených protipandemických opatrení. Povedal to po štvrtkovom rokovaní vlády, ktorá schválila novelizované znenie COVID automatu.



"Súčasná epidemiologická situácia ohrozuje zdravotnícky systém ako taký a poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj iným, ako 'covidovým' pacientom," pripomenul minister. Priznal, že epidemiologické čísla nútia k sprísneniu opatrení aj voči tým, ktorí boli zodpovední a nechali sa zaočkovať. "Veríme, že to pochopia, že my všetci to pochopíme a budeme opatrenia dodržiavať," povedal Lengvarský, ktorý nabáda aj k tomu, aby ľudia dbali na realizáciu, prípadne vynútenie rešpektovania pravidiel.



"Ak budete v reštaurácii, kde vás neskontrolujú, žiadajte, aby ste boli skontrolovaní, žiadajte, aby ste boli v bezpečnom prostredí a aby sme si boli istí, že opatrenia už nebude nutné ďalej sprísňovať," zdôraznil minister zdravotníctva.