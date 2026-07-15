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Dodržiavajte pitný režim: Na juhu môže byť vo štvrtok 33 stupňov
Treba obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - V južných okresoch Slovenska môže vo štvrtok (16. 7.) popoludní teplota dosiahnuť 33 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre tieto lokality výstrahu prvého stupňa. Trvá od 13.00 do 16.00 h. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.
Výstraha pred vysokými teplotami platí pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Nitrianskeho a Košického kraja a v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou.
Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s vysokými teplotami apeluje na dodržiavanie pravidelného pitného režimu. Treba obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Výstraha pred vysokými teplotami platí pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Nitrianskeho a Košického kraja a v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou.
Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s vysokými teplotami apeluje na dodržiavanie pravidelného pitného režimu. Treba obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.