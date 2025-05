Dodržiavanie práv vojakov je v armáde podľa správy na dobre úrovni

Bratislava 3. mája (TASR) - Dodržiavanie základných ľudských práv vojakov je v Ozbrojených silách SR na dobrej úrovni. V tejto oblasti tak nie je potrebné prijať systémovú zmenu. Vyplýva to zo Správy o činnosti vojenského ombudsmana (VO) za rok 2024, ktorú Kancelária VO zverejnila na svojom webe.



„Domáhanie sa ochrany svojich základných práv a slobôd prostredníctvom vojenského ombudsmana ešte nie je v ozbrojených silách medzi profesionálnymi vojakmi zaužívané. Kancelária vojenského ombudsmana začala vykonávať svoju činnosť v máji 2023. Počas roku 2024 sa postupne dostáva do povedomia profesionálnych vojakov. Pri návštevách útvarov a počas rozhovorov s profesionálnymi vojakmi som zistil, že dosť veľké percento vojakov na tých najnižších stupňoch nevie o možnosti obrátiť sa na vojenského ombudsmana, prípadne nepozná postup a v akých prípadoch sa na vojenského ombudsmana môže obrátiť,“ skonštatoval vo svojej správe vojenský ombudsman Roman Rybák.



Materiál sa zároveň venuje aj podnetom, ktoré kancelária VO prijala v roku 2024. Spolu ich bolo 58, opodstatnený bol pritom iba jeden. Ombudsman vo výročnej správe tiež poukázal, že sa stávajú prípady, keď je voči vojakovi vedené trestné stíhanie a on je tak podľa zákona postavený mimo služby. Rybák v dokumente poznamenal, že takáto prax môže byť pre rodiny vojakov až likvidačná a navrhoval by prehodnotenie tejto legislatívy.