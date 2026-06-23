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DofE: Tisícky mladých ľudí vyrážajú na Dobrodružné expedície
Dobrodružná expedícia je jednou zo štyroch oblastí programu DofE. Počas minulého roka bolo na dvoj- či trojdňových expedíciách viac ako 2200 mladých ľudí.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Tisícky mladých ľudí na Slovensku v týchto mesiacoch vyrážajú na Dobrodružné expedície v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Nájsť ich možno v pohoriach od Malých Karpát, cez Malú a Veľkú Fatru, Vysoké a Nízke Tatry po Vihorlat. Od mobilov a internetu sa odpoja dokopy na viac ako 152.000 hodín. TASR o tom informoval komunikačný manažér DofE Denis Mačor.
„Mladí ľudia dnes vyrastajú v prostredí neustáleho tlaku, porovnávania a informačného preťaženia. Expedície im ponúkajú niečo, čo je dnes vzácne, dokážu spomaliť, byť chvíľu offline, spoľahnúť sa na tím a zažiť reálny pocit zvládnutej výzvy. Skúsenosť s expedíciami prináša iný pohľad do diskusie o mladých a ich vzťahu k online svetu,“ skonštatoval Mačor.
Niekoľkodňové pobyty v prírode bez komfortu či technológií sú pre nich podľa neho nielen výzvou, ale aj priestorom, kde sa učia zvládať stres a budovať zdravšie vzťahy so sebou i ostatnými. Počas expedícií si plánujú trasu, nesú si vlastné vybavenie, varia v prírode a učia sa spolupracovať. Fungovať musia bez kontaktu s telefónom, učia sa orientovať pomocou analógovej mapy a spoliehať sa na vlastné rozhodnutia aj svoj tím.
Dobrodružná expedícia je jednou zo štyroch oblastí programu DofE. Počas minulého roka bolo na dvoj- či trojdňových expedíciách viac ako 2200 mladých ľudí.
DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je rozvojový program pre mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov. Pomáha im rozvíjať charakter, odolnosť a zručnosti cez šport, talent, dobrovoľníctvo a dobrodružné expedície. Program vznikol vo Veľkej Británii v roku 1956 a dnes funguje vo viac ako 130 krajinách sveta. Na Slovensku je aktuálne zastúpený na viac ako 300 školách a organizáciách po celom Slovensku a zapája vyše 10.000 aktívnych účastníkov.
„Mladí ľudia dnes vyrastajú v prostredí neustáleho tlaku, porovnávania a informačného preťaženia. Expedície im ponúkajú niečo, čo je dnes vzácne, dokážu spomaliť, byť chvíľu offline, spoľahnúť sa na tím a zažiť reálny pocit zvládnutej výzvy. Skúsenosť s expedíciami prináša iný pohľad do diskusie o mladých a ich vzťahu k online svetu,“ skonštatoval Mačor.
Niekoľkodňové pobyty v prírode bez komfortu či technológií sú pre nich podľa neho nielen výzvou, ale aj priestorom, kde sa učia zvládať stres a budovať zdravšie vzťahy so sebou i ostatnými. Počas expedícií si plánujú trasu, nesú si vlastné vybavenie, varia v prírode a učia sa spolupracovať. Fungovať musia bez kontaktu s telefónom, učia sa orientovať pomocou analógovej mapy a spoliehať sa na vlastné rozhodnutia aj svoj tím.
Dobrodružná expedícia je jednou zo štyroch oblastí programu DofE. Počas minulého roka bolo na dvoj- či trojdňových expedíciách viac ako 2200 mladých ľudí.
DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je rozvojový program pre mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov. Pomáha im rozvíjať charakter, odolnosť a zručnosti cez šport, talent, dobrovoľníctvo a dobrodružné expedície. Program vznikol vo Veľkej Británii v roku 1956 a dnes funguje vo viac ako 130 krajinách sveta. Na Slovensku je aktuálne zastúpený na viac ako 300 školách a organizáciách po celom Slovensku a zapája vyše 10.000 aktívnych účastníkov.