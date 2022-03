Dofinancovanie zdravotníctva podľa šéfa odborárov nepomôže

Bratislava 25. marca (TASR) - Spôsob dofinancovania zdravotníctva podľa šéfa zdravotníckych odborárov Antona Szalaya systému nepomôže. Jeho stanovisko TASR poskytla Eva Sýkorová zo Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS).



„Hádam občania nenaletia záverom rokovaní medzi Ministerstvom financií SR a Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré prebiehali dlho, ale k požadovanému dofinancovaniu nepríde. Ministerstvom financií SR zadržaných 232 miliónov eur zo štvrtého kvartálu 2021 chýba, upozorňovali sme na to spoločne všetci sociálni partneri v rezorte,“ uviedol Szalay. Tvrdí, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) klame poisťovne i poskytovateľov.



Sto miliónov eur, ktoré majú do systému prispieť ako platby za poistencov štátu, je podľa neho jediný objem financií, ktorý zníži deficit. Skonštatoval, že zdravotníci na základe zvýšenia zdrojov nemôžu očakávať zvýšenie miery odmeňovania. „Lebo sa na to nevyčlenili financie. Poskytovatelia (nemocnice, ambulancie) sa budú musieť vyrovnať so zvýšenými cenami energií a prakticky všetkých vstupov," doplnil.



Pripomenul zároveň, že na nízku platbu štátu za poistencov štátu odbory upozorňovali už pri prerokovávaní rozpočtu na rok 2022. Takýmto konaním štát podľa neho prispieva k odchodu zdravotníkov do zahraničia.



Minister financií tento týždeň oznámil, že do zdravotníctva má v tomto roku prísť navyše 365 miliónov eur. Vyššia platba za štátnych poistencov má priniesť 100 miliónov eur, zároveň sa má zvýšiť základné imanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne o 120 miliónov eur. Ďalších 145 miliónov eur má priniesť vyšší výber poistného.