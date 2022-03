Dohľad nad kvalitou VŠ musí byť podľa skupiny ekonómov nezávislý

Bratislava 9. marca (TASR) - Dohľad nad kvalitou vysokých škôl musí byť nezávislý. Tvrdí to skupina 13 ekonómov. Reagujú tak na činnosť Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). TASR o tom informovala ekonómka Elena Kohútiková.



Ekonómovia tvrdia, že väčšina predstaviteľov SAAVŠ pochádza priamo z vysokých škôl, ktoré agentúra reguluje. "To nevytvára podmienky pre objektívne posudzovanie kvality vysokých škôl. Dôsledkom toho je, že agentúra nerieši skutočné problémy vysokých škôl," poznamenali ekonómovia vo svojej výzve.



"I keď z vysokých škôl prichádzajú do agentúry signály o hromadnom účelovom produkovaní profesorov a docentov, agentúra tieto signály nepreveruje dostatočne. Dôsledkom toho môže byť, že nie vždy títo profesori a docenti budú spĺňať medzinárodne akceptované akademické štandardy potrebné na zabezpečovanie kvality študijných programov," uviedli.



Agentúra podľa nich od svojho vzniku nepreukázala, že kvalita vysokých škôl je v jej najúprimnejšom záujme, keď schválila drvivú väčšinu posudzovaných študijných programov. "Naopak, z univerzitného prostredia počúvame, že akreditačný proces vytvára pre vysoké školy neúmernú administratívnu záťaž. Že sa orientuje viac na kvantitu a nie kvalitu podkladov a nerieši zásadné otázky kvality vysokoškolského vzdelávania," uvádza sa vo výzve ekonómov.



Pripomenuli, že pred pol rokom sa Slovenská ekonomická spoločnosť obrátila listom na agentúru a poukázala na to, že agentúra vytvorila systém administratívnych bariér, ktorými odradila väčšinu zahraničných odborníkov ochotných pomôcť slovenskej akademickej sfére prostredníctvom ich zapojenia do hodnotenia vysokých škôl na Slovensku. "Apelujeme preto na kompetentných, aby prijali kroky vedúce k zvýšeniu nezávislosti a kvality fungovania akreditačnej agentúry, a to najmä väčším zapojením zahraničných a skutočne nezávislých expertov," dodali.



Člen výkonnej rady SAAVŠ Bálint Lovász uviedol, že SAAVŠ pri plnení svojich úloh zlyháva. Nesnaží sa proaktívne riešiť najvypuklejšie problémy na vysokých školách, ani výraznejšie prispievať k ich skvalitneniu.