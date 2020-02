Dohliadať na priebeh volieb chcú aj pozorovatelia z OBSE

Bratislava 13. februára (TASR) - O pozorovanie priebehu parlamentných volieb má záujem aj volebná hodnotiaca misia OBSE. Pre TASR to uviedla Lucia Kirinovičová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra. Ministerstvo vnútra (MV) SR už skôr zaznamenalo predbežný záujem o pozorovanie z volebnej komisie z Etiópie a Európskeho fóra študentov AEGEE Slovakia.



Pozorovať priebeh hlasovania a sčítavanie výsledkov môže aj občan, ktorý to oznámi okrskovej volebnej komisii. Pozorovatelia nesmú narúšať priebeh volieb či priebeh sčítavania výsledkov.



Zákon podľa ministerstva neustanovuje, kto smie byť pozorovateľom. Jediné obmedzenie sa v týchto voľbách podľa MV týka kandidáta do Národnej rady SR. Môže dohliadať na sčítavanie hlasov, ale jeho prítomnosť je obmedzená počas hlasovania, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu voličov.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.