Dohoda koaličných lídrov dáva podľa Tomáša nádej na stabilnú väčšinu

Bratislava 20. februára (TASR) - Dohoda koaličných lídrov dáva nádej na pokračovanie vlády so stabilnou väčšinou v Národnej rade (NR) SR. Myslí si to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Verí, že situácia sa už upokojí a koaliční predstavitelia sa budú môcť sústrediť na prácu pre ľudí. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Ak nikto zo 79 poslancov nevyslovil nejaké želanie, že chce už odísť do opozície, tak potom má vládna koalícia stále potenciál 79 poslancov a bolo by dobré, aby v takomto formáte pokračovala. Len so stabilnou väčšinou v parlamente môžeme ďalej predkladať rôzne veci a pracovať tak, ako sa má," povedal.



Tomáš zároveň skonštatoval, že už je vecou strany Smer-SD, ako naloží s ministerstvom cestovného ruchu a športu a rezortom investícií, ktoré dostala do gescie.



Vládne strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa uplynulú stredu dohodli na zmene koaličnej zmluvy. Zmenil sa pomer rozdelenia členov vlády. Smeru-SD bude po novom patriť rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie aj ministerstvo cestovného ruchu a športu. Uvedený politický vplyv chce Smer-SD využiť na stabilizáciu vládnej koalície a opätovné nadobudnutie väčšiny v parlamente.