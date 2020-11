Dohoda na kandidátovi na generálneho prokurátora v koalícii nie je

Bratislava 24. novembra (TASR) - Dohoda na spoločnom kandidátovi na generálneho prokurátora v koalícii zatiaľ nie je. Plánovaná večerná koaličná rada k tejto téme nebude, rokovať by mali najskôr jednotlivé poslanecké kluby. Pre TASR to potvrdili viacerí poslanci Národnej rady (NR) SR. Nepovedali zatiaľ, či sa voľba generálneho prokurátora naplánovaná na stredu (25. 11.) popoludní presunie alebo nie.



Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová počas dňa deklarovala, že v strane chcú dospieť k dohode. Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš nevie o tom, že by bol niekto z kandidátov už vylúčený. Najradšej by bol, aby sa v koalícii dohodli na kandidátovi, ktorý očistí Generálnu prokuratúru (GP) SR.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) by uvítal, keby sa koalícia dohodla na spoločnom kandidátovi ešte pred prvým kolom voľby. Podpredseda klubu Sme rodina Miloš Svrček v pondelok (23. 11.) pre TASR uviedol, že si nemyslí, že sa to pred prvým kolom voľby podarí.



Opozičnej strane Smer-SD sa nepáči ani jeden z kandidátov na generálneho prokurátora. Predseda strany Robert Fico uviedol, že hlasovať pôjdu, nevylúčil, že sa zdržia. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho nebudú voliť neprokurátora. Medzi kandidátmi nevidia žiadneho, ktorý by vo funkcii predstavoval riziko pre GP. Na definitívnom mene sa chcú dohodnúť pred hlasovaním, uvažujú o dvoch - troch menách.



O post generálneho prokurátora sa uchádza sedem kandidátov. Poslanci majú voliť kandidáta na šéfa prokurátorov na aktuálnej 18. schôdzi parlamentu. Návrh programu počíta so stredajším termínom, ale je možné, že sa posunie na neskôr. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.