Dohoda o financiách v zdravotníctve by mohla byť do konca týždňa

Bratislava 14. októbra (TASR) - Dohoda o financiách v zdravotníctve by medzi ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) mohla vzniknúť do konca týždňa. Kamenický to vyhlásil na pondelkovej tlačovej besede po rokovaní tripartity.



"Stále máme otvorenú debatu s pánom ministrom Šaškom, dnes ráno sme sa na túto tému stretli. Nebudeme hovoriť zatiaľ o žiadnych výsledkoch, lebo zatiaľ žiadne nie sú, ale budeme sa ešte stretávať a tento týždeň by sme danú záležitosť chceli doriešiť," vyhlásil Kamenický a dodal, že o výsledku rokovaní budú ministri informovať.



Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietajú navrhnuté konsolidačné opatrenia v sektore zdravotníctva, ktoré by sa dotkli zvyšovania platov personálu. Vyzvali prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby ich v súčasnom znení nepodpísal. Hlava štátu po minulotýždňovom stretnutí so zástupcami zdravotníkov vyzvala vládu, aby sa ich požiadavkami zaoberala a hľadala kompromis. Deklarovala, že od rokovaní bude závisieť aj jej prípadný podpis legislatívy.