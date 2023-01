Dohodu na septembrovom termíne volieb berie PS na vedomie

Bratislava 23. januára (TASR) - Dohodu strán bývalej koalície na septembrovom termíne predčasných volieb berie mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) na vedomie. Nezaradený poslanec Tomáš Valášek ju v parlamente podporí. TASR o tom informoval predseda PS Michal Šimečka.



Šimečka je ale presvedčený, že z pohľadu ústavných princípov by sa mali voľby udiať už v prvej polovici tohto roka. "Nedáva zmysel, aby odvolaná vláda, ktorá stratila dôveru v decembri 2022, vládla prakticky ďalších desať mesiacov," poznamenal. Je to podľa predsedu PS zlé pre funkčné spravovanie krajiny, pre prípravu štátneho rozpočtu na ďalšie obdobie a každý ďalší mesiac nahráva predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi a extrémistom.



Bývalé koaličné strany sa dohodli, že predčasné voľby budú 30. septembra. Dohodu tiež našli na texte zmeny Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátenie volebného obdobia parlamentu by malo byť možné prijatím uznesenia, na čo bude potrebných 90 hlasov poslancov.