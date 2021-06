Dohodu o svätom krste podpísali predstavitelia cirkví pred 20 rokmi

Bratislava 4. júna (TASR) - Pred 20 rokmi, konkrétne 4. júna 2001, podpísali predstavitelia Katolíckej cirkvi obidvoch obradov a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Dohodu o svätom krste. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka ECAV Jana Nunvářová.



Predstavitelia cirkví v nej vyznali tú istú vieru v trojjediného Boha - Otca, Syna a Ducha Svätého - a spoločnú vieru v sviatosť svätého krstu na základe biblického učenia. "V dohode sme vyjadrili toto spoločné presvedčenie o krste: Krst ustanovil Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, a poveril cirkev, aby ho udeľovala. Krst z vody a z Ducha Svätého včleňuje do Kristovho tela, ktorým je cirkev. Krstom máme účasť na živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista," uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.



"Z tohto nášho vzájomného uznania krstu vyplýva, že sa vzájomne uznávame ako kresťania, bratia a sestry v Kristovi. Krst nás začleňuje do jedného Kristovho tela, do spoločenstva, ktoré, hoci nie je úplné, je predsa skutočné," poznamenal Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku.



V súvislosti s týmto výročím sa uskutoční v utorok 15. júna aj online konferencia. "Traja teológovia z Ríma, Milána a nemeckého Bensheimu na nej predstavia ekumenické dialógy na najvyššej úrovni, ktoré sa venovali otázke krstu," uviedla Nunvářová. Trojica slovenských duchovných z gréckokatolíckej cirkvi, rímskokatolíckej cirkvi a ECAV sa v druhej časti konferencie podelia o skúsenosti s uplatňovaním dohody o uznávaní krstu vo farnostiach a cirkevných zboroch a zamyslia sa nad tým, čím je učenie a krstná prax tej druhej cirkvi pre ich cirkev darom. Okrem toho sa podľa slov Nunvářovej pripravuje aj spoločná slávnostná ekumenická bohoslužba.