Dôkazy pri obvineniach má podľa politikov posúdiť súd

Na snímke vľavo podnikateľ Jaroslav Haščák počas zadržania 1. decembra 2020 v Bratislave. Archívna snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 6. decembra (TASR) - Je vecou prokurátora a následne súdu, aby posúdil, či v niektorých skutočnostiach došlo k premlčaniu alebo nie a či sú predložené dôkazy relevantné. V politickej debate RTVS O 5 minút 12 to v súvislosti s policajnými akciami, vrátane kauzy Gorila uviedol poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS).“ povedal zástupca liberálov. S podpredsedom strany Smer-SD Ľubošom Blahom sa v diskusii prekárali, či zodpovednosť za Gorilu a podozrenia, ktoré z nej vyplývajú, sa týkajú skôr bývalých predstaviteľov SDKÚ či línie Smeru-SD pod vedením Roberta Fica.Predseda poslaneckého klubu Sme rodina v Národnej rade SR a podpredseda hnutia Peter Pčolinský je tiež presvedčený, že ak v ostatných policajných akciách prišlo k obvineniu, musela mať na to polícia dôkazný podklad. „“ uviedol. Nemyslí si, že by išlo o nejakú politickú objednávku.Nezaradený poslanec NR SR a člen mimoparlamentného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok skritizoval postup polície napríklad pri zatýkaní spolumajiteľa Penty. Mieni, že išlo najmä o demonštráciu sily a moci. "“ pýta sa Šutaj Eštok, ktorý za akciami polície vidí snahu prekryť neschopnosť vlády riešiť pandemickú situáciu.Diskutujúci sa vyjadrovali aj k aktuálnej téme reformy justície, týkajúcej sa i možnosti odobrať právomoci ústavného súdu posudzovať súlad prijímaných právnych noriem s ústavou. Pčolinský si myslí, že ústavný súd by mal mať špecifikované prípady, v ktorých sa môže vyjadrovať k zhode prijímanej legislatívy, napríklad v prípade základných ľudských a občianskych práv a slobôd. Nemyslí si však, že by sa sudcovia mali vyjadrovať k sebe samým. „" dodal Pčolinský.Baránik sa v prípade reformy justície priznal, že ide o zložitú tému, pri ktorej sa stále vedú debaty. "“ uviedol poslannec SaS v súvislosti s tým, že plénum by o návrhu malo na utorkovom (8.12.) zasadnutí hlasovať.Matúš Šutaj Eštok upozornil, že koalícia si zvykla prijímať zákony v skrátenom legislatívnom konaní, bez odbornej diskusie a to aj v prípadoch, že legislatíva nesúvisí s koronakrízou. "“ zdôraznil.