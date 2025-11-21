< sekcia Slovensko
Dokonalý vianočný darček v správnom čase
Od špičkového HONOR Magic V5 pre technologických nadšencov až po mimoriadne odolný HONOR Magic 7 Lite pre študentov – HONOR prináša jednoduchý a inšpiratívny výber darčekov na sviatky.
Autor OTS
Bratislava 21. novembra (OTS) - Ako sa blížia sviatky, začína sa aj hľadanie dokonalého darčeka. Tento rok ho globálna technologická spoločnosť HONOR, ktorá buduje ekosystém zariadení s umelou inteligenciou výrazne uľahčuje tým, že predstavuje svoje rozmanité portfólio inovatívnych smartfónov navrhnutých ako ideálny darček pre každú osobnosť – od technologického nadšenca cez ambiciózneho študenta až po kreatívneho milovníka fotografie.
Portfólio HONOR spája najmodernejšie technológie so zameraním na používateľa, vďaka čomu každý model zaujme nielen pri prvom otvorení, ale ponúkne aj dlhodobú hodnotu a vysokokvalitný používateľský zážitok na dlhé roky.
Pre človeka, ktorý je vždy krok vpred a túži po najnovších technológiách, je HONOR Magic V5 jednoznačným darčekom. Nie je to len smartfón, je to vyjadrenie budúcnosti mobilných technológií. Magic V5 nanovo definuje možnosti skladacích zariadení vďaka mimoriadne tenkému a ľahkému vyhotoveniu, ktoré ponúka veľkú obrazovku podobnú tabletu v zariadení, ktoré sa pohodlne zmestí do vrecka.
Poháňa ho vlajková platforma Snapdragon 8 Elite a využíva pokročilú kremíkovo-uhlíkovú batériu, ktorá poskytuje vysoký výkon a celodennú výdrž. Je to ideálny darček pre používateľa, ktorý chce multitaskovať, tvoriť a konzumovať obsah vo väčšom meradle.
Študentský život je náročný, nepredvídateľný a neustále v pohybe. HONOR Magic 7 Lite je navrhnutý tak, aby toto tempo zvládal bez problémov, čo z neho robí ideálneho spoločníka pre študenta vo vašom okolí.
Tento smartfón je skonštruovaný so zameraním na reálnu odolnosť. Ponúka komplexnú odolnosť voči pádom z výšky 2 metrov, trojvrstvovú ochranu proti vode a spoľahlivosť aj pri extrémnych teplotách.
Jeho masívna 6600 mAh batéria poskytne dostatok energie na celý deň prednášok, učenia aj večerného streamovania bez strachu z vybitia. Ide o praktický, spoľahlivý a trvácny darček, ktorý ocení študent aj ten, kto ho obdaruje.
Pre priateľa alebo člena rodiny, ktorý vníma svet cez objektív a rád zachytáva každý okamih, je HONOR 400 Pro malým kreatívnym štúdiom vo vrecku. Tento smartfón prináša profesionálnu fotografiu používateľom všetkých úrovní. Jeho impozantný 200 Mpix Ultra-Clear AI fotoaparát vytvára snímky s neuveriteľnou ostrosťou a živými farbami, a to aj v náročných svetelných podmienkach. Funkcie ako AI Super Zoom zaostria vzdialené objekty s prekvapivou presnosťou, zatiaľ čo pokročilé portrétne režimy produkujú pôsobivé zábery takmer bez námahy. Je to nástroj, ktorý podporí ich vášeň a umožní im zdieľať svoj pohľad na svet.
HONOR Magic V5, HONOR Magic 7 Lite, HONOR 400 Pro a ďalšie zariadenia HONOR sú teraz navyše dostupné u vybraných predajcov v rámci Black Friday za zvýhodnené ceny, takže nájsť ideálny darček v správnom čase je jednoduchšie než kedykoľvek predtým.
HONOR Magic V5 je aktuálne dostupný za 1 599 €, pričom bežná cena je 1 999 €.
HONOR Magic7 Lite s veľkou pamäťou 512 GB je teraz v ponuke za 279 € namiesto pôvodných 399 €.
HONOR 400 Pro s 12 GB operačnej a 512 GB internej pamäte je zlacnený z pôvodných 799 € na 649 €.
Fotografie HONOR Magic V5 nájdete na tomto odkaze.
Fotografie HONOR Magic7 Lite nájdete na tomto odkaze.
Fotografie HONOR 400 Pro nájdete na tomto odkaze.
Viac informácií o značke HONOR nájdete na oficiálnej webovej stránke: www.honor.com/sk a www.honorslovensko.sk.
Portfólio HONOR spája najmodernejšie technológie so zameraním na používateľa, vďaka čomu každý model zaujme nielen pri prvom otvorení, ale ponúkne aj dlhodobú hodnotu a vysokokvalitný používateľský zážitok na dlhé roky.
Pre technologického inovátora: HONOR Magic V5
Pre človeka, ktorý je vždy krok vpred a túži po najnovších technológiách, je HONOR Magic V5 jednoznačným darčekom. Nie je to len smartfón, je to vyjadrenie budúcnosti mobilných technológií. Magic V5 nanovo definuje možnosti skladacích zariadení vďaka mimoriadne tenkému a ľahkému vyhotoveniu, ktoré ponúka veľkú obrazovku podobnú tabletu v zariadení, ktoré sa pohodlne zmestí do vrecka.
Poháňa ho vlajková platforma Snapdragon 8 Elite a využíva pokročilú kremíkovo-uhlíkovú batériu, ktorá poskytuje vysoký výkon a celodennú výdrž. Je to ideálny darček pre používateľa, ktorý chce multitaskovať, tvoriť a konzumovať obsah vo väčšom meradle.
Pre ambiciózneho študenta: HONOR Magic 7 Lite
Študentský život je náročný, nepredvídateľný a neustále v pohybe. HONOR Magic 7 Lite je navrhnutý tak, aby toto tempo zvládal bez problémov, čo z neho robí ideálneho spoločníka pre študenta vo vašom okolí.
Tento smartfón je skonštruovaný so zameraním na reálnu odolnosť. Ponúka komplexnú odolnosť voči pádom z výšky 2 metrov, trojvrstvovú ochranu proti vode a spoľahlivosť aj pri extrémnych teplotách.
Jeho masívna 6600 mAh batéria poskytne dostatok energie na celý deň prednášok, učenia aj večerného streamovania bez strachu z vybitia. Ide o praktický, spoľahlivý a trvácny darček, ktorý ocení študent aj ten, kto ho obdaruje.
Pre kreatívneho fotografa: HONOR 400 Pro
Pre priateľa alebo člena rodiny, ktorý vníma svet cez objektív a rád zachytáva každý okamih, je HONOR 400 Pro malým kreatívnym štúdiom vo vrecku. Tento smartfón prináša profesionálnu fotografiu používateľom všetkých úrovní. Jeho impozantný 200 Mpix Ultra-Clear AI fotoaparát vytvára snímky s neuveriteľnou ostrosťou a živými farbami, a to aj v náročných svetelných podmienkach. Funkcie ako AI Super Zoom zaostria vzdialené objekty s prekvapivou presnosťou, zatiaľ čo pokročilé portrétne režimy produkujú pôsobivé zábery takmer bez námahy. Je to nástroj, ktorý podporí ich vášeň a umožní im zdieľať svoj pohľad na svet.
HONOR Magic V5, HONOR Magic 7 Lite, HONOR 400 Pro a ďalšie zariadenia HONOR sú teraz navyše dostupné u vybraných predajcov v rámci Black Friday za zvýhodnené ceny, takže nájsť ideálny darček v správnom čase je jednoduchšie než kedykoľvek predtým.
HONOR Magic V5 je aktuálne dostupný za 1 599 €, pričom bežná cena je 1 999 €.
HONOR Magic7 Lite s veľkou pamäťou 512 GB je teraz v ponuke za 279 € namiesto pôvodných 399 €.
HONOR 400 Pro s 12 GB operačnej a 512 GB internej pamäte je zlacnený z pôvodných 799 € na 649 €.
Fotografie HONOR Magic V5 nájdete na tomto odkaze.
Fotografie HONOR Magic7 Lite nájdete na tomto odkaze.
Fotografie HONOR 400 Pro nájdete na tomto odkaze.
Viac informácií o značke HONOR nájdete na oficiálnej webovej stránke: www.honor.com/sk a www.honorslovensko.sk.
O spoločnosti HONOR
HONOR je popredná globálna spoločnosť v oblasti ekosystému zariadení s umelou inteligenciou. Je odhodlaná zmeniť interakcie medzi ľuďmi a zariadeniami s cieľom prepojiť ekosystém umelej inteligencie so všetkými spotrebiteľmi v novej ére. Spoločnosť sa usiluje prostredníctvom otvorenej spolupráce s partnermi z odvetvia spoluvytvárať ekosystém zdieľania hodnôt. HONOR ponúka vysokokvalitné produkty zahŕňajúce telefóny, počítače, tablety, nositeľné zariadenia a ďalšie zariadenia s umelou inteligenciou. Vďaka svojmu portfóliu inovatívnych, prémiových a spoľahlivých produktov umožňuje ľuďom prijať nový inteligentný svet.
HONOR je popredná globálna spoločnosť v oblasti ekosystému zariadení s umelou inteligenciou. Je odhodlaná zmeniť interakcie medzi ľuďmi a zariadeniami s cieľom prepojiť ekosystém umelej inteligencie so všetkými spotrebiteľmi v novej ére. Spoločnosť sa usiluje prostredníctvom otvorenej spolupráce s partnermi z odvetvia spoluvytvárať ekosystém zdieľania hodnôt. HONOR ponúka vysokokvalitné produkty zahŕňajúce telefóny, počítače, tablety, nositeľné zariadenia a ďalšie zariadenia s umelou inteligenciou. Vďaka svojmu portfóliu inovatívnych, prémiových a spoľahlivých produktov umožňuje ľuďom prijať nový inteligentný svet.
Sledujte HONOR na sociálnych sieťach:
Instagram: https://www.instagram.com/honorczsk/
Facebook: https://www.facebook.com/Honorcz/
Twitter: https://twitter.com/HonorCZSK
YouTube: https://www.youtube.com/@HONORSlovensko
Instagram: https://www.instagram.com/honorczsk/
Facebook: https://www.facebook.com/Honorcz/
Twitter: https://twitter.com/HonorCZSK
YouTube: https://www.youtube.com/@HONORSlovensko