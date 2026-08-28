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Dokument Man from the Mountain uspel na festivale v gréckej Ierapetre
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov v gréckej Ierapetre vytvára priestor pre tvorcov z celého sveta.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Krátky dokumentárny film Man from the Mountain z produkcie košického štúdia GONG Art Company získal 1. miesto v kategórii medzinárodných krátkych dokumentárnych filmov na 13. ročníku Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov v gréckej Ierapetre (International Documentary Festival of Ierapetra & Awards). Tvorcovia si hlavnú trofej - symbolickú sošku minojskej Bohyne hadov - prevzali osobne na festivalovej ceremónii na ostrove Kréta. TASR o tom informoval producent snímky Vlado Železňák ml.
Ako ďalej uviedol, festival, ktorý sa každoročne koná v najjužnejšom meste Európy a podporuje nezávislú dokumentárnu tvorbu, mal silnú a pestrú medzinárodnú konkurenciu. O priazeň poroty a divákov sa uchádzali diela z vyše 60 krajín sveta - od USA, cez Kanadu, Brazíliu, Čínu, Japonsko až po Egypt, Austráliu či viacero európskych štátov.
„Tento silný príbeh sleduje osudy bývalého väzňa a narkomana Jozefa Hrenáka, ktorý našiel útočisko na známom pútnickom mieste Hore Zvir pri Litmanovej. Tam našiel vyslobodenie z bezvýchodiskového života, objavil vieru v lepšiu budúcnosť a skromný život prijal ako svoju druhú šancu,“ približuje kreatívny producent ocenený film, nakrúcaný v priebehu jedného roka. „Je zároveň pôsobivou výzvou na zamyslenie sa nad dnešnou uponáhľanou spoločnosťou a nebezpečenstvami závislostí,“ dodáva.
„Jozefov príbeh ma okamžite zaujal. Spôsob, akým hovoril, odhalil pocity a emócie, ktoré si v našom stresujúcom každodennom živote len málokedy dovolíme pustiť na povrch,“ poznamenáva k vzniku filmu jeho režisér Vlado Železňák st.
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov v gréckej Ierapetre vytvára priestor pre tvorcov z celého sveta. Hlavnou cenou je soška „Snake Goddess Award“, inšpirovaná vzácnymi archeologickými nálezmi z minojskej Kréty, ktoré symbolizujú životnú silu, obrodu a hlboké historické dedičstvo.
Ako ďalej uviedol, festival, ktorý sa každoročne koná v najjužnejšom meste Európy a podporuje nezávislú dokumentárnu tvorbu, mal silnú a pestrú medzinárodnú konkurenciu. O priazeň poroty a divákov sa uchádzali diela z vyše 60 krajín sveta - od USA, cez Kanadu, Brazíliu, Čínu, Japonsko až po Egypt, Austráliu či viacero európskych štátov.
„Tento silný príbeh sleduje osudy bývalého väzňa a narkomana Jozefa Hrenáka, ktorý našiel útočisko na známom pútnickom mieste Hore Zvir pri Litmanovej. Tam našiel vyslobodenie z bezvýchodiskového života, objavil vieru v lepšiu budúcnosť a skromný život prijal ako svoju druhú šancu,“ približuje kreatívny producent ocenený film, nakrúcaný v priebehu jedného roka. „Je zároveň pôsobivou výzvou na zamyslenie sa nad dnešnou uponáhľanou spoločnosťou a nebezpečenstvami závislostí,“ dodáva.
„Jozefov príbeh ma okamžite zaujal. Spôsob, akým hovoril, odhalil pocity a emócie, ktoré si v našom stresujúcom každodennom živote len málokedy dovolíme pustiť na povrch,“ poznamenáva k vzniku filmu jeho režisér Vlado Železňák st.
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov v gréckej Ierapetre vytvára priestor pre tvorcov z celého sveta. Hlavnou cenou je soška „Snake Goddess Award“, inšpirovaná vzácnymi archeologickými nálezmi z minojskej Kréty, ktoré symbolizujú životnú silu, obrodu a hlboké historické dedičstvo.