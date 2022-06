Dokument o Karlovi Gottovi vyšiel na DVD

Bratislava 27. júna (TASR) - Po uvedení v kinách a na televíznych obrazovkách prichádza celovečerný dokumentárny film Karel k divákom na DVD nosiči. Snímka prináša pohľad do súkromia i duše najpopulárnejšieho českého speváka. Spoveď na sklonku jeho života dopĺňajú zábery mladučkého umelca v čase štartu jeho hudobnej kariéry.



Režisérka Olga Malířová Špátová natáčala s Karlom Gottom celý jeden rok a vďaka jeho úprimnej otvorenosti vznikol veľmi osobný až intímny pohľad na život slávneho speváka. Zároveň v ňom nechýba Gottov nadhľad a osobitý humor.



V spomienkach sa Karel Gott vracia i prostredníctvom archívnych záznamov až do detstva, do školských rokov a ohliada sa i za svojou bohatou hudobnou kariérou. Nechýbajú zábery z koncertov, turné a vystúpení i zo stretnutí s milovaným publikom.



Film na DVD je oproti pôvodnej stopáži rozšírený o 46 minút. "Zábery zachytávajú momenty, keď sa Karel Gott stretával so svojimi priateľmi a hudobnými kolegami, ale nahliadneme i do súkromia jeho rodiny," avizujú vydavatelia DVD nosiča, ktorý oficiálne vyšiel v piatok 24. júna.