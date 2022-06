Dokument o svetoznámom slovenskom fotografovi sa rodil takmer 12 rokov

Bratislava 29. júna (TASR) - Na svojich fotografiách zachytával úspešné príbehy hviezd šoubiznisu, ale aj tragédie 20. storočia. Do kín vstupuje film Dežo Hoffmann - fotograf Beatles. Celovečerný dokument o živote svetoznámeho slovenského fotografa je v kinodstribúcii od 30. júna.



"Urobil viac záberov Beatles ako ktokoľvek iný. Zaznamenal všetky významné udalosti ich oslnivej kariéry. A nielen ich. Z jeho snímok slávnych hviezd šoubiznisu sa stali ikonické obrazy plné života, spontánnosti a pohybu," približujú Hoffmanna tvorcovia filmu v synopse. Pripomínajú, že hoci vytvoril jeden z najfascinujúcejších archívov svetovej pop scény. "Málokto tušil, že za jeho jedinečným fotografickým rukopisom stojí dlhoročná skúsenosť z práce vojnového kameramana."



Dežo Hoffmann, rodák z Banskej Štiavnice, vstúpil do sveta fotografie so skúsenosťami kameramana filmových žurnálov a neskôr vojnového korešpondenta. V roku 1936 ho ako kameramana vyslali na reportáž do Barcelony, kde vypukla Španielska občianska vojna. Tu sa zoznámil s Robertom Capom a Ernestom Hemingwayom a spoločne pracovali na reportážach počas občianskej vojny. "Byť v správnej chvíli na správnom mieste, predvídať a rýchlo sa zorientovať v spletitých situáciách bolo nesmierne náročné, no zároveň to najcennejšie, čo si Hoffmann preniesol po vojne do svojho fotografického rukopisu," približujú tvorcovia dokument o fotografovi, ktorí intenzívne spolupracoval s Beatles i ďalšími umelcami. Boli medzi nimi The Animals a Eric Burdon, Cliff Richard a Shadows, Rolling Stones. Pred jeho objektívom stáli aj Eric Clapton, Dusty Springfield, Jimi Hendrix, Beach Boys, Pink Floyd, David Bowie, Elton John, Stevie Wonder či Frank Sinatra.



Okrem spracovávania množstva archívnych materiálov museli filmári nakrútiť výpovede ľudí, ktorí osobne poznali Deža Hoffmanna. Nakrúcanie prebiehalo prevažne v Londýne, kde žil a pracoval, no tiež v USA, vo Švajčiarsku, Maďarsku, v Prahe i Bratislave.



Režisér a scenárista Patrik Lančarič, ktorý má v dokumente aj úlohu sprievodcu príbehom Deža Hoffmanna, prezradil, že film sa rodil takmer 12 rokov, nakrúcali ho sedem. Obsahuje množstvo dobových archívov z celého sveta. Od záberov na prvorepublikovú Banskú Štiavnicu a Žilinu, cez Etiópu, španielsku občiansku vojnu, francúzske tábory, druhú svetovú vojnu, Londýn 60. a 70. rokov, zábery z koncertov či zákulisia hudobného a filmového sveta. "Vo filme sa objavia zábery z takmer celého 20. storočia v Európe. Získať mnohé z týchto archívov bolo mimoriadne náročné. Bolo potrebné ich nielen vyhľadať, občas doslova vypátrať, ale následne získať licencie na ich použitie vo filme," dodáva Lančarič.



Snímka vznikla v koprodukcii Trigon Production a verejnoprávnych televízií RTVS a Českej televízie.