Dokument s reformami, z ktorého vzíde Plán obnovy, zverejnia v nedeľu

Bratislava 2. októbra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR v nedeľu (4.10.) na svojej internetovej stránke zverejní reformný dokument pod názvom Moderné a úspešné Slovensko. Informoval o tom rezort s tým, že podrobnejšie informácie k téme prinesie v pondelok (5.10.) na tlačovej konferencii.



"Dokument je podrobnou reflexiou hlavných problémov slovenskej spoločnosti, bez vyriešenia ktorých nie je možné zvýšiť kvalitu života občanov," priblížilo ministerstvo s tým, že na tvorbe materiálu sa zúčastnili desiatky expertov z rôznych oblastí, zastupujúcich vládne i nevládne inštitúcie.



Označuje ho pritom za "prelomové reformné menu". "Dokument tak slúži ako zásobník reforiem pre tzv. Plán obnovy, na ktorom v súčasnosti pracuje ministerstvo financií v spolupráci s ďalšími rezortmi a priebežne ho konzultuje so zástupcami Európskej komisie," vysvetlil rezort.



Pripomenul, že Slovensko sa momentálne nachádza vo fáze prípravy Plánu obnovy, ktorý čerpá práve z dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. "Definitívny Plán obnovy musí byť predložený Európskej komisii najneskôr do 30. apríla 2021, avšak najskôr až po schválení príslušnej legislatívy na európskej úrovni, čo odhadujeme na január 2021," avizovalo ministerstvo.



Plán obnovy je reakciou EÚ na pandémiu nového koronavírusu, ktorá oslabila európske ekonomiky. Podľa rezortu financií je to však zároveň príležitosť na uskutočnenie odvážnych reforiem, ktoré napriek ich potrebe nenachádzali v minulosti politickú podporu.



"V tejto súvislosti si treba uvedomiť, že investície vo výške 5,84 miliardy eur, ktoré dohodol premiér Igor Matovič vo forme grantov pre slovenský Plán obnovy, musia ísť ruka v ruke s kvalitatívnymi zmenami. Predovšetkým v tých oblastiach, v ktorých naša spoločnosť najviac zaostáva," dodalo ministerstvo.