Dokumenty k vydaniu Michala S. doručia do SAE diplomatickou cestou

Bratislava 15. marca (TASR) - Extradičné dokumenty a žiadosť o vydanie obvineného Michala S. na Slovensko budú najbližšou diplomatickou cestou doručené príslušným orgánom v Spojených arabských emirátoch (SAE). TASR to potvrdil hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Juraj Tomaga. Podnikateľa Michala S., obvineného v rámci kauzy Mýtnik, zadržal Interpol 17. februára v Dubaji.



Skompletizované a superlegalizované extradičné dokumenty i žiadosť o vydanie Michala S. poskytlo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR rezortu zahraničia v stredu 10. marca.



Hovorca MS SR Peter Bubla predtým dodal, že extradičná žiadosť musí byť zaslaná diplomatickou cestou z toho dôvodu, že medzi SR a SAE neexistuje bilaterálna zmluva a SAE nepristúpili k žiadnemu medzinárodnému dohovoru, ktorý by upravoval vyžiadanie na trestné konanie alebo výkon trestu odňatia slobody.



Špecializovaný trestný súd v rámci akcie Mýtnik poslal do väzby piatich obvinených. Konkrétne exšéfa finančnej správy Františka I., podnikateľa Jozefa B., jeho brata Petra B., Janu R. a tiež bývalého šéfa IT sekcie finančnej správy Milana G. Obvinenia sa podľa polície týkajú trestnej činnosti súvisiacej s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupciou.