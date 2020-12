Doležal: Minimálne do začiatku januára lyžiarska sezóna nebude

Bratislava 3. decembra (TASR) – Minimálne do začiatku januára budúceho roka sa lyžiarska sezóna na Slovensku konať nebude. Potvrdil to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) na sociálnej sieti. Eviduje totiž jasnú a čerstvú informáciu z konzília odborníkov, že na piatkovom (4. 12.) zasadnutí pandemickej komisie odporučí sprísniť opatrenia – vrátane uzatvorenia zimných lyžiarskych stredísk.



"Už niekoľko dní, prakticky týždňov, táto téma rezonuje. My sme za ministerstvo dopravy pripravovali konkrétny a jasný protokol, za akých okolností si vieme predstaviť ponechať lyžiarske strediská otvorené," uviedol minister s tým, že odozvy od odborníkov z konzília sú však jasné.



Na margo prevádzkovania lyžiarskych stredísk tento týždeň uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie, že Európska komisia má vydať dokument, na základe ktorého sa bude otváranie zimných stredísk koordinovať na európskej úrovni. Ako to pred časom potvrdil aj samotný minister Doležal, takéto pokusy o koordináciu mali zabrániť cezhraničnej mobilite ľudí za lyžovačkami. Ak by však aj k dohode došlo, usmernenia Európskej únie by v tomto prípade mali skôr odporúčací charakter.



Slovensko sa teda podľa Doležala môže rozhodnúť po svojom a pred stredajším (2. 12.) rokovaním vlády zdôraznil, že pre zimné strediská momentálne neplatia žiadne extra opatrenia a lanovky premávajú.



Ako tento týždeň poznamenal šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS), medzi členskými krajinami EÚ je počuť na túto problematiku protichodné názory. Ak však k nejakej európskej dohode dôjde, predpokladá, že to budú riešiť predsedovia vlád na samite budúci týždeň.