Doležal: Netrúfam si predikovať, aký bude rok 2022 pre cestovný ruch

Bratislava 25. decembra (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) si netrúfa predikovať, ako bude vyzerať rok 2022 pre cestovný ruch. Pandémia sa totiž vyvíja každým dňom. Verí, že spoločnou zodpovednosťou a dodržiavaním opatrení dosiahneme čo najskorší návrat do "normálneho života". Šéf rezortu dopravy to uviedol v rozhovore pre TASR.



Doležal zdôraznil, že ministerstvo dopravy aktívne komunikuje s organizáciami cestovného ruchu a podnikateľmi, napríklad so Zväzom cestovného ruchu SR či Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska. "Na základe našich spoločných rozhovorov dobre poznáme situáciu v regiónoch a dokážeme tak zanalyzovať všetky možnosti ďalšej pomoci," skonštatoval.



Poznamenal, že toto leto bolo z pohľadu domáceho cestovného ruchu lepšie ako minulé, najmä Slováci trávili dovolenku doma, výpadok zahraničných turistov sa však nedá nahradiť. "Plne si tiež uvedomujem, že leto je iba časť roka a ďalšie mesiace boli výrazne horšie, preto aj dnes môžu podnikatelia žiadať o pomoc z našich schém, a to aj spätne, od začiatku pandémie," podotkol Doležal.



Podľa vlastných slov si súčasne uvedomuje, že pre podnikateľov v cestovnom ruchu alebo gastre by bolo najlepšie, keby mohli byť ich podniky otvorené. "Niektorí podnikatelia ´melú´ z posledného, tento segment krváca. V tomto však rešpektujeme názory odborníkov, čiže hygienikov a epidemiológov," dodal minister.