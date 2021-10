Doležal: 2022 začneme v rezorte dopravy so 100 mil. eur na investície

Bratislava 10. októbra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR začne rozpočtový rok 2022 so 100 miliónmi eur na investície v kapitole rezortu. Pre TASR to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Podľa jeho slov to nepokryje všetky plánované kapitálové výdavky, je to však lepšie ako začínať s nulou v rozpočte.



"Som rád, že rozpočtový rok 2022 nezačíname s nulou v kapitole ministerstva dopravy, čo sa týka kapitálových výdavkov," skonštatoval Doležal s tým, že budúci rok začína ministerstvo dopravy so 100 miliónmi eur na investície. "Zďaleka nebudú pokrývať všetky kapitálové výdavky, ktoré plánujeme vynaložiť v roku 2022," dodal. Podotkol však, že veľká časť plánovaných investícií zostáva v tzv. všeobecnej pokladničnej správe, teda pod kontrolou ministerstva financií, i keď sú alokované pre rezort dopravy.



Od roku 2021 sa zmenil systém rozpočtovania a funguje tzv. systém zero-based budgeting, teda nulový štartovací rozpočet. To znamená, že rezorty začínajú s investičným rozpočtom nula. Na každú stavbu v prípade rezortu dopravy je tak potrebný explicitný súhlas ministerstva financií.