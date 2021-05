Doležal: SR by sa mohla inšpirovať mestskou časťou Nordhavn v Kodani

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal počas prehliadky novej kodanskej štvrte Nordhavn v rámci oficiálnej návštevy Dánskeho kráľovstva s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou 10. mája 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Kodaň 10. mája (TASR) - Slovensko by sa mohlo inšpirovať mestskou časťou Nordhavn v dánskej Kodani, ktorá je špecifická svojou sociálnou a ekonomickou udržateľnosťou a tiež udržateľnosťou budov. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal po pondelkovej návšteve tento štvrte. Zúčastnil sa na nej spolu s riaditeľkou platformy Budovy pre budúcnosť Katarínou Nikodémovou, predsedom predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy Pavlom Kukurom a riaditeľom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Petrom Blaškovitšom. Všetci sú súčasťou delegácie prezidentky Zuzany Čaputovej na jej zahraničnej ceste v Dánsku.Nordhavn má po svojom dokončení mať 40.000 miest na bývanie a 40.000 pracovných miest.podotkol Kukura s tým, že tam tiež nájdu všetko potrebné ako obchody či kultúru.Z pohľadu energetiky a zásobovania štvrte energiou tam sú podľa Blaškovitša implementované zaujímavé riešenia. Samotný Nordhavn je centrálne zásobovaný teplom kotlami na biomasu. Elektrická energia sa primárne pre štvrť vyrába z obnoviteľných zdrojov energie, napr. veterných elektrárni, tvrdí.Idea štvrte sa Doležalovi páčila od momentu, keď si Kodaň identifikovala, až po realizáciu samotnej štvrte. Tá je nulovo emisná, udržateľná a spojená s verejnou osobnou dopravou.povedal Doležal.Na to, aby niečo také vzniklo na Slovensku, sú podľa Doležala potrební šikovní ľudia v manažmente i vo vláde. Minister podotkol, že takéto investície sa neplánujú na štyri roky, ale na desať až 15 rokov. Toľko by podľa ministra trvala aj výstavba udržateľnej štvrte v SR.uviedol Doležal. Pozitívum vidí aj v tom, že developerom štvrte je mesto. Výnosy z nej tak idú do osobnej verejnej dopravy a rozvoja Nordhavnu.Nordhavn zahŕňa mix budov, ktoré sú určené pre rôzne sociálne skupiny.poznamenal Kukura. Nikodémová poukázala, že Nordhavn predstavuje iný prístup k výstavbe. Skonštatovala, že Slovensko by financie z plánu obnovy mohlo použiť práve na takýto inovatívny a ambiciózny spôsob výstavby.(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)