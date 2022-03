Doležal: Utečenci dostanú informácie, pomôžu im aj farebné koridory

Bratislava 14. marca (TASR) – Utečenci z Ukrajiny dostanú na Slovensku dvojjazyčnú základnú informáciu o tom, čo je Slovensko, kde sú hlavné dopravné koridory a tiež ako tranzitovať do iných krajín. Pri ďalšom postupe by im mali pomôcť farebné koridory, ktoré ich navedú napríklad na cestu do iných štátov, prípadne do veľkokapacitných centier. Priblížil to v pondelok na tlačovej konferencii minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Utečenci budú mať k dispozícii informácie po anglicky a ukrajinsky. "Okrem informácií veľmi kľúčový moment hneď po pasovej kontrole je tam triedenie v tom najlepšom zmysle slova," dodal Doležal s tým, že cez hranice prechádza denne okolo 12.000 utečencov. Veľká časť pritom prechádza na osobných autách. Tí podľa Doležala potrebujú najmenšiu asistenciu. "Tí, čo tranzitujú autom, dostanú jasnú mapku, dostanú informáciu, idú ďalej, nezdržiavajú sa," skonštatoval.



Najväčšiu asistenciu podľa jeho slov potrebujú tí, ktorí prechádzajú pešo, pričom väčšina z nich vie, kam chce ísť. "Hovoríme im: Jasné, tranzituješ, zelená farba, sleduj zelený koridor, dostaň sa do zeleného autobusu, ktorý ťa dostane na železničnú stanicu, odkiaľ budeš môcť tranzitovať smer Budapešť, cez Žilinu a Ostravu na Prahu a tak ďalej," spresnil Doležal.



Ďalšiu časť utečencov tvoria tí, ktorí nevedia, kam chcú ísť, alebo chcú zostať na Slovensku. Tí sú nasmerovaní modrou farbou do modrého koridoru a modrých autobusov, ktoré ich odvezú do veľkokapacitného centra v Michalovciach a, keď bude zriadené, aj v Humennom. Niektorí zasa čakajú na svojich blízkych, ktorí ich prídu vyzdvihnúť na hranice. Pre tých je vytvorený koridor s ďalšou farbou, ktoré hovorí o mieste "meet and greet".



Generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy rezortu dopravy Peter Varga poznamenal, že autobusové kapacity zabezpečuje združenie Česmad Slovakia. "Máme kontinuálne k dispozícii 50 autobusov priamo v Michalovciach a ďalších 50, by som povedal tak, že na zavolanie," doplnil s tým, že sa uskutočňuje 3500 prepráv denne, sumárne takto previezli približne 50.000 ľudí. Zavádza sa systém kyvadlovej dopravy, nebuduje sa grafikon.



V prípade železníc jazdia dva humanitárne vlaky z Čopu do Košíc. Varga uistil, že železniční prepravcovia sa snažia efektívne pridávať mimoriadne vlaky a vytvárať dodatočnú kapacitu aj pridaním vozňov. Podotkol, že lístky aj miestenky pre ukrajinských utečencov sú v štátnych vlakoch zadarmo. Fyzicky sa podľa neho lístky vydávajú len pre evidenciu, a keď niekto nastúpi bez lístka, dorieši si to vo vlaku.



Doležal zároveň priblížil, že na stránke pomocpreukrajinu.sk bol zriadený informačný systém bookio, ktorý prepája štátne a hotelové kapacity. Tie môžu utečencom prideľovať koordinátori v hotspotoch alebo vo veľkokapacitných centrách. Cez systém zaregistrovali 142 ubytovní, 95 štátnych a 47 súkromných. Systém ponúka aktuálne informácie o disponibilných kapacitách. Od spustenia systému sa zaregistrovalo do bookia 2000 štátnych a 1000 hotelových lôžok, pričom registrácie stále pribúdajú.



Súkromné kapacity sa podľa Doležala prideľujú osobne priamo v hotspotoch alebo veľkokapacitných centrách. "Primárne ten pracovník sa snaží prideliť štátne ubytovanie, sekundárne hotelové, terciárne súkromné," ozrejmil. Pripomenul, že ubytovatelia by mohli mať nárok na príspevok za ubytovanie, ak to prejde vládou a parlamentom. Vyzval tiež hotely, penzióny, ktoré majú záujem poskytnúť ubytovanie, aby tak urobili. "Systém bookio umožňuje nastaviť aj cenu ubytovania. To znamená, môže to byť zadarmo, nemusí to byť zadarmo," dodal minister.