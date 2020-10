Rezort školstva:Dôležitá je výstavba a prestavba škôl či digitalizácia

Bratislava 5. októbra (TASR) – Pre rezort školstva je v súvislosti s prioritami plánu obnovy dôležitých viacero oblastí, ide napríklad o výstavbu a prestavbu materských škôl (MŠ) a základných škôl (ZŠ), digitalizáciu školstva, debarierizáciu, ale aj výstavbu telocviční a jedální. Pre TASR to v súvislosti s hlavnými strategickými politikami a iniciatívami vo vzdelávaní do roku 2030 vo vízii Moderné a úspešné Slovensko, z ktorej sa má zostaviť plán obnovy, uviedol tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



"Pripomíname, že medzi zverejnené priority rezortu, pokiaľ ide o financovanie z plánu obnovy, patrí budovanie kapacít MŠ, respektíve výstavba a prestavba MŠ, výstavba a prestavba ZŠ, zlepšenie vybavenia škôl a ich debarierizácia, odmeňovanie učiteľov, inklúzia, digitalizácia školstva či vybavenie vysokých škôl (učebne, internáty)," priblížil rezort školstva. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) poznamenal, že sa uvidí, ktoré oblasti zo školstva budú schválené.



"Pripravujeme opatrenia a keď sa dozvieme do 15. októbra, že ako majú byť nastavené jednotlivé programy alebo projekty, tak budeme vedieť rýchlo reagovať," poznamenal ešte v septembri šéf rezortu školstva.



V reformnom pláne, ktorý v pondelok zverejnil rezort financií, sa v oblasti školstva nachádza viacero priorít. Ide napríklad o posilnenie ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania, moderné školy a motivovaných učiteľov, posilnenie vzdelávania dospelých či o reformu vysokých škôl.