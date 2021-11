Pre Kolíkovú bola dôležitá informácia, že na opatrenia je dosť hlasov

Bratislava 18. novembra (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková je za sprísnenie opatrení v boji proti pandémii, ale aj za to, aby očkovaní dostali signál, že má význam byť zaočkovaný. Povedala to po štvrtkovom rokovaní vlády. Vysvetlila aj svoj postup pri hlasovaní o opatreniach, na ktorom napokon nebola. Priznala, že v ministerskom klube SaS bola snaha o jednotu. Pre Kolíkovú pritom bola podstatná informácia, že na schválenie opatrení bol dostatok hlasov.



"Vždy je dôležité pri opatreniach, aby na tom bola zhoda v koalícii," podčiarkla ministerka s tým, že aj pri tomto bola snaha dospieť k dohode. Podotkla však, že v otázkach súvisiacich s väčšou slobodou pre zaočkovaných úplná zhoda medzi partnermi nie je. Doplnila, že naďalej sa rokuje o možnostiach, ako zabezpečiť zamestnávateľom pre firmy bezplatné testovanie. Deklarovala, že na tomto zámere dohoda je. "Keď to bude doladené, vláda príde s uznesením," povedala.



V otázke zefektívnenia či posilnenia kontrol dodržiavania opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sa podľa jej slov pripravuje uznesenie vlády, ktoré má vytvoriť základ pre následné riešenia. Priblížila, že spomínané riešenie ráta napríklad so zapojením advokátov do celého procesu, aby sa mohli jednotlivé konania dotiahnuť do konca.



Šéfka rezortu spravodlivosti sa vyjadrila aj k prieťahom v trestných konaniach a novelizácii Trestného zákona, ktorú chce predložiť v najbližšej dobe. Práve táto legislatívna zmena by mala podľa jej slov priniesť spružnenie prípravného konania a skrátenie lehôt v rámci neho. "Bude potrebná aj zhoda v rámci koalície, že chceme mať takto zjednodušené konanie," zdôraznila s tým, že plánované zmeny by znamenali, že sa nebude vyžadovať toľko úkonov a podkladov od vyšetrovateľa a prokurátora na podanie obžaloby. "Ale to je jediná cesta, aby sme vedeli urobiť kratšie toto konanie," dodala.



Na otázku, či je v poriadku, že Najvyšší súd (NS) SR ešte nevytýčil pojednávanie v kauze šekov šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu, odpovedala, že to v poriadku nie je. "Chcem sa o tom ešte raz rozprávať s predsedom NS a Súdnej rady," poznamenala s tým, že si od nich úž pýta vyjadrenie k veci, no nezhodovali sa. Preto považuje za lepšie riešenie osobnú diskusiu.