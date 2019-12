Bratislava 23. decembra (TASR) – Dôležité je posolstvo lásky, ktoré v sebe vianočné darčeky nesú. Tvrdí to terapeutka online poradne Ligy za duševné zdravie Jolana Kusá. Ako pre TASR uviedla, krásne darčeky je možné pripraviť aj bez väčšej finančnej sumy. Radí preto vyberať darčeky originálnym spôsobom.



"Vtipné, pozorne vybraté, vlastnoručne vytvorené, alebo dotvorené. Každý dokáže nájsť niečo zaujímavé, v prírode, na blšom trhu, alebo niečo vytvoriť," zdôraznila. Pripomenula, že šťastní alebo nešťastní sú ľudia na základe vlastného rozhodnutia.



"Ak si človek správne v sebe spracuje plán, o čom by Vianoce mali byť, že sú sviatkami lásky, pokoja a radosti, z daru, ktorý dostali všetci ľudia rovnako, potom môže byť v pohode, mať sebaúctu, sebavedomie, aj keď práve nemá dosť peňazí na darčeky," poukázala.



Prízvukovala, že podstatné je prestať sa porovnávať s inými a stanoviť si vlastné meradlo. "Navyše, darčeky sú iba jedným jazykom lásky. Sú aj ďalšie – pozornosť, spolupatričnosť, pohladenie, dobré slovo, ocenenie, celý rok toho býva nedostatok, ako darček sa to veľmi cení," zhodnotila. Odporúča preto pripraviť si "pekné slová", ktoré možno počas Vianoc adresovať každému členovi rodiny.