Dolinková: Audit poplatkov by sa mohol dokončiť do septembra

Bratislava 11. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR naďalej pracuje na audite poplatkov a doplatkov v ambulanciách. Hotový by mohol byť do septembra. Vyplýva to z vyjadrenia šéfky rezortu zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) po stredajšom (10. 7.) rokovaní vládneho kabinetu.



"My ešte v priebehu tohto leta budeme dokončovať audit poplatkov a doplatkov v ambulanciách. S nejakým informatívnym materiálom sme predbežne dohodnutí s vedením ministerstva, že by sme prišli na vládu v septembri, keď sa audit poplatkov a doplatkov ukončí," poznamenala. Očakáva, že vláda následne k výsledkom auditu zaujme stanovisko.



Ministerka už skôr avizovala, že akékoľvek nekalé alebo skryté poplatky chcú odstrániť.